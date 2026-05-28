Bleachers - everyone for ten minutes (Dirty Hit / Music As Usual)

Más allá de ser uno de los productores más solicitados del mundo, firmando discos de Lana del Rey, Lorde o Taylor Swift, Jack Antonoff sigue empeñado en convertir su proyecto Bleachers en algo más grande que su prestigio tras los mandos. El artista de New Yersey sigue obcecado por traer al siglo XXI ese rock de carretera inventado por su paisano, el aún vigente Bruce Springsteen, y en la continuación de su disco homónimo de 2024, vuelve a incidir en ese sonido añejo actualizado que funde capas, épica y saxos que se deslizan.

Everyone for ten minutes no es más que la consolidación de una fórmula que ya tocó techo en Take The Sadness Out Of Saturday Night (2021) y que no pasa de la autoreferencia constante. La idea del título surgió de una frase que Antonoff encontró en la configuración del AirDrop de su iPhone: “everyone for ten minutes/Todos durante diez minutos”. Una expresión que condensa la lógica de la vida contemporánea, la imposibilidad de permanecer expuestos al mundo de forma permanente. Lejos de reivindicar el aislamiento, el disco encuentra sus mejores momentos cuando se vuelve más íntimo.

Un trabajo que se abre con un tema convincente, con una gran atmósfera y desarrollo como «Sideways», en el que agradece cuando aporta cosas diferentes, como esa nostálgica «The Van» con un poso de spoken word y armónicas, o en una «We should talk» con autotune, tono nuevaolero y referencias autobiográficas: «Teníamos una banda, teníamos una vida, teníamos sueños»

Y donde como decimos, gana en la fragilidad de las honestas «I Can’t Believe You’re Gone» o «She’s From Before», que compiten en emoción con «Dirty Wedding Dress» y sus shalalalas o con esa «You and me forever», el momento más apasionado del conjunto, que termina de explotar en un bonito crescendo.

Bleachers en 2026 sigue haciendo música que suena a Bleachers, al proyecto de alguien que asume que ya no necesita presentarse y que por desgracia no tiene muchas ganas de salir de su zona de confort. Un disco tan entretenido, como poco arriesgado.

