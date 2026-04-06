'The van' es lo nuevo de Bleachers

Bleachers, están de vuelta con nuevo disco, Everyone for Ten Minutes, que como te venimos contando llegará a las tiendas y las plataformas de streaming el próximo 22 de mayo.

El proyecto del popularísimo productor Jack Antonoff (Lana Del Rey, Lorde, Taylor Swift) ya nos ha enseñado las canciones «You and forever» y «Dirty wedding dress» de lo que será el sucesor del que fue su disco homónimo de 2024.

Ahora llega un tercer adelanto, «The van», con la que van más allá de ese rock con reminiscencias a Springsteen y se adentran en nuevos sonidos y bases. La canción trata sobre un niño que «simplemente no quería estar solo».

Escucha ‘The van’ de Bleachers