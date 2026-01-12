Heroes never Die: Tributo a Bowie con The Horrors, Anna Calvi, The Divine Comedy y más
El eco del décimo aniversario de la desaparición de David Bowie no se apaga. El pasado sábado 10 de diciembre, el canal francés ARTE estrenaba un nuevo homenaje en las voces de un buen número de artistas de diferentes nacionalidades.
Los británicos Carl Barât y Pete Doherty de The Libertines, Anna Calvi, La Roux, The Horrors, The Divine Comedy y The Molotovs se unen a la cantante libanesa Yasmine Hamdan y la francesa Jeanne Added para rendirle tributo.
Una película musical, dirigida por Thierry Gautier y Sylvain Leduc, donde hablan de su influencia y versionan una de sus canciones. Como dice su presentación, esta película no es una retrospectiva, sino una invitación a seguir explorando el icono que sigue siendo a través de la huella que ha dejado en todos nosotros.
Estas son las canciones interpretadas:
The Molotovs – Rebel Rebel
The Horrors – Heroes
La Roux – Fascination
Jeanne Added – Let’s Dance
Carl Barât & Peter Doherty – Rock’N’Roll Suicide
Anna Calvi feat. Isobel Waller-Bridge – Sound and Vision
The Divine Comedy – Starman
Yasmine Hamdan – The Man Who Sold the World