Heroes never Die: Tributo a Bowie con The Horrors, Anna Calvi, The Divine Comedy y más

El eco del décimo aniversario de la desaparición de David Bowie no se apaga. El pasado sábado 10 de diciembre, el canal francés ARTE estrenaba un nuevo homenaje en las voces de un buen número de artistas de diferentes nacionalidades.

Los británicos Carl Barât y Pete Doherty de The Libertines, Anna Calvi, La Roux, The Horrors, The Divine Comedy y The Molotovs se unen a la cantante libanesa Yasmine Hamdan y la francesa Jeanne Added para rendirle tributo.

Una película musical, dirigida por Thierry Gautier y Sylvain Leduc, donde hablan de su influencia y versionan una de sus canciones. Como dice su presentación, esta película no es una retrospectiva, sino una invitación a seguir explorando el icono que sigue siendo a través de la huella que ha dejado en todos nosotros.

Estas son las canciones interpretadas:

The Molotovs – Rebel Rebel

The Horrors – Heroes

La Roux – Fascination

Jeanne Added – Let’s Dance

Carl Barât & Peter Doherty – Rock’N’Roll Suicide

Anna Calvi feat. Isobel Waller-Bridge – Sound and Vision

The Divine Comedy – Starman

Yasmine Hamdan – The Man Who Sold the World

Disfruta de Tribute to David Bowie: Heroes never die