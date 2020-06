Bright Eyes tienen nuevo adelanto de su regreso

Este 2020 está repleto de aniversarios significativos para Bright Eyes. Fevers and Mirrors se publicó hace 20 años este mayo, mientras que Digital Ash in a Digital Urn y I’m Wide Awake It’s Morning ambos cumplieron 15 en enero. Este último, un tour-de-force lanzado durante la presidencia de Bush y la Guerra de Irak, navega entre la tajante retórica anti guerra y pequeñas e íntimas calamidades. En el título del álbum y en todo el disco, Oberst canta sobre los números de víctimas en los periódicos, las guerras televisadas, el pozo sin fondo que es la codicia americana, sobre luchar por entender un mundo junto a las propias crisis. A su propia manera, I’m Wide Awake It’s Morning se construyó su hueco en el canon de grandes álbumes opuestos a la guerra por estar presente y por ser profético, llegando a proyectar su importancia hasta la época actual.

En 2011, el lanzamiento del noveno álbum (y último hasta la fecha) de Bright Eyes, The People’s Key, marcó el inicio de una pausa no oficial en el proyecto. Desde entonces, el trabajo de los miembros principales del grupo – Oberst, el multi-instrumentalista Mike Mogis, y el multi-instrumentalista Nathaniel Walcott – se ha mantenido omnipresente, tanto a través de los proeyctos personales de los miembros como de sus colaboraciones.

2020 es un año de celebración para la banda y también el momento en el que regresa, tras haber firmado con el sello indie Dead Oceans. En esta incertidumbre sobrecogedora y la agitación tanto del mundo global como el personal, Oberst, Mogis, y Walcott se reúnen bajo su marco tanto como una forma de huida como para enfrentarse a tiempos difíciles. Reunir a la banda de nuevo parecía necesario y la amistad siempre fue el pilar principal de Bright Eyes. Su nuevo disco, Down In The Weeds, Where The World Once Was se publicará el próximo 21 de agosto.

Después de “Persona Non Grata” y de “Forced Convalescence” llega un nuevo adelanto, “Mariana Trench”: