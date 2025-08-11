Bunbury, Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy

Bunbury (recuerda nuestra reciente entrevista) ha sido distinguido con el Premio a la Excelencia Musical, reconocimiento que se entregará durante la XXVI edición de los Latin Grammy, programada para el 9 de noviembre en Las Vegas, coincidiendo con la Semana Latin Grammy. Este homenaje pone de relieve no sólo su trayectoria como vocalista de Héroes del Silencio, sino también la riqueza de su carrera solista, marcada por esa constante reinvención sonora que ha convertido en una seña de identidad.

La concesión de esta distinción trasciende la mera efeméride. La Academia valora especialmente la capacidad de Bunbury para fusionar géneros diversos —rock, bolero, tango, electrónica, folclore latinoamericano— con una intensidad y una visión artística que pocos han sabido conjugar con tanto acierto. La misma institución lo describe como “vanguardista, musicalmente voraz e intensamente poético”, una fórmula que ha permitido al cantante trascender las modas efímeras y consolidar una voz única en el panorama musical en español.

Enrique Bunbury, en una reacción a la noticia, expresó su “sorpresa y agradecimiento”, al tiempo que reconoció que, paradójicamente, siente que el galardón le llega “un poco demasiado pronto”, puesto que considera que aún le quedan muchas cosas por ofrecer al arte y al público.

Foto Bunbury: Jose Girl