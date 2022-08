C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede por Rage Against The Machine en Andalucía BIG Festival

Rage Against the Machine tenían previsto hacer doblete en nuestro país el próximo mes de septiembre. La banda de Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commferford habían confirmado su presencia en un nuevo evento en la capital, Mad Cool Sunset y también en la primera edición de Andalucia Big Festival by Mad Cool pero tuvieron que cancelarlo por motivos de salud de su vocalista.

Este segundo evento acaba de confirmar a sus sustitutos, un trío de artistas de distinto pelaje para intentar llenar el hueco que han dejado los norteamericanos. En primer lugar estará C. Tangana, un artista que ha sabido fusionar de la mejor manera estilos como trap, latin pop y nuevo flamenco, pero, sobre todo, gracias a concentrar el talento de la gente adecuada, convirtiéndose en uno de los artistas más en boga gracias a una obra como El Madrileño.