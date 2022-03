Franz Ferdinand – Hits To The Head (Domino / Music As Usual)

La llegada de Franz Ferdinand a nuestras vidas fue una de las grandes noticias de principios de siglo. Irrumpieron con una fresca propuesta tamizando una serie de obvias influencias que iban de Gang Of Four a Orange Juice, Buzzcocks o The Knack, que se transformaban en una suerte de trallazos de punkpop que nos recordaron que más allá de la electrónica, las guitarras también podían hacernos bailar.

Su impecable debut, con el que obtuvieron el Mercury Prize y esas incendiarias presentaciones en directo, hicieron de ellos la banda de moda, algo que inteligentemente aprovecharon dando la puntilla un año después, con You Could Have It So Much Better (2005), que aunque perdía el factor sorpresa, ayudó a consolidar aún más su fulgurante carrera. A partir de ahí, sus luces y sus sombras; ningún lanzamiento de los escoceses ha sido capaz de eclipsar aquellos discos y aunque siguen siendo un artefacto infalible encima del escenario y en cada entrega cuentan con un puñado de canciones que sumar a su lista de infalibles, no han terminado de hacerse todo lo grandes que esperábamos.

Por el camino han quedado sorpresas como su álbum junto a Sparks, FFS (2015) y esa reinvención o “mezcla homogénea de futurismo y naturalidad” que supuso Always Ascending (2018), grabado con la ayuda del malogrado productor Philippe Zdar (Cassius). Aunque también episodios menos gratificantes como las salidas de su guitarrista Nick McCarthy en 2016 o la reciente partida de su batería Paul Thompson.

Hits To The Head es un punto y aparte en la carrera de Franz Ferdinand, una buena excusa para echar la vista atrás y repasar los logros de estas dos décadas. Todo magro, sin desperdicio en esas dieciocho canciones en orden cronológico (excluyendo su disco con Sparks), que se completan con dos nuevos temas, “Curious” y “Billy Goodbye”, en las que obvian sus recientes acercamientos a la electrónica y optan por ir a lo seguro y sonar a ellos mismos.

El futuro nos dirá qué le depara al cada vez más proyecto personal de Alex Kapranos, mientras, celebremos con ellos esta colección de canciones que se abra con el single con el que empezó todo, “Darts of Pleasure”, y que durante 70 minutos volverá a levantarnos de nuestros asientos con momentos tan certeros como “Take Me Out”, “The Dark of the Matinée”, “Do You Want To”, “Ulises”, “Right Action”, “Evil Eye” o “Always Ascending”.

Escucha Franz Ferdinand – Hits To The Head