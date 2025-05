Car Seat Headrest – The Scholars (Matador / Popstock!)

En términos de talento, creo que nadie puede negar a Will Toledo, la persona que ha estado siempre al frente del proyecto Car Seat Headrest, que anda más que sobrado. Un proyecto al principio configurado, en sus años universitarios, como un asunto enteramente personal. Y después, con su aterrizaje en Seattle, en algo más orientado al formato banda. Sea como sea, se ha mostrado siempre acertadamente inquieto. Todos, o casi todos, sus muchos movimientos artísticos han desembocado en triunfos. A base de eso la marca CSH lleva ya 15 años de camino, a lo largo de los cuales ha publicado un montón de discos. El nuevo es nada menos que el nº 13. Y es una ópera rock.

Quizás no es buena premisa eso de hacer algo tan demodé como una ópera rock teniendo en cuenta tan fatídico número, pero si alguien puede transitar por este trance es sin duda un tipo como Toledo, que tiene una imaginación, una capacidad compositiva y unas artes a la producción que le aúpan a la categoría de genio. Si a eso sumamos una banda sobradamente compenetrada -actualmente la integran, además de Will, Ethan Ives, Andrew Katz y Seth Dalby– tenemos una combinación de pericia y talento suficiente como para hacer todas las óperas rock que les dé la gana.

Y así lo han hecho. Respondiendo a una premisa argumental que hurga en la vida, tribulaciones y angustias existenciales de personal y alumnado en una universidad ficticia, The Scholars encuentra a Car Seat Headrest volviendo a donde todo empezó. Un ambiente académico en el que Will Toledo comenzó dando sus primeros pasos grabando sus canciones en plan room musician. Un entorno conocido, por tanto, que él y su banda aprovechan para dar vida a algo más de setenta minutos de músicay nueve canciones en total, algunas de las cuales podrían perfectamente abarrotar una cara de vinilo por sí solas.

The Scholars llega, además, nada menos que cinco años después de su antecesor, el poco celebrado Making a Door Less Open (2020), cuya presentación y promoción se vio truncada por el Covid-19, que asimismo se ensañó con ellos, puesto Toledo se vio aquejado de lo que se denomina Covid Persistente y, por tanto, estuvo fuera de juego hasta más o menos la primavera de 2023. Hasta entonces la banda no pudo comenzar a pensar en un nuevo álbum.

Quizás por eso este ha resultado ser a la vez un proyecto tremendamente ambicioso y un liberador nuevo punto de partida. Más banda que nunca, Toledo aquí desempeña, quizás por vez primera, un papel de coordinador en contraposición al de hombre acompañado que sería lógico por haber sido este siempre, digamos, su alter ego, y logra que la sinergia entre los miembros de la banda se pueda palpar en una serie de composiciones en gran parte largas, larguísimas, pero excelsas.

Los nueve temas presentan una perfección estructural estratosférica y un (sabio) uso de la épica que hace que vayas con la banda a donde quiera llevarte. Nos encontramos así nueve historias diferentes que se cuentan con lenguajes que van a muchos lugares, pero todos confluyen con coherencia. Lo vemos ya en la primera canción, un tour de force (no será el único ni el más tremendo) titulado «CCF (I’m gonna stay with you)» y que se va desperezando poco a poco. Los golpes de piano y base rítmica de cadencia jazzística dan pronto paso a un acento rock que acaba convertido en todo un himno, digno de The Who, dedicado a Beolco, uno de los personajes que guían esta historia, que manifiesta su amor por la universidad ficticia de la que habla el argumento y que es su verdadera protagonista. Ocho minutos que quitan la respiración.

Le sigue la mucho más concreta «Deveraux», que parece compuesta por Ric Ocasek para sus Cars. Todo un hitazo pop rock de los de estribillo estratosférico que sirve para relajar los ánimos tras la tremenda apertura, algo similar a lo que hace la pequeña joya de folk psicodélico que la sigue. «Lady gay approximately» es una pequeña maravilla que requiere de pocos elementos para convencer. Lo mismo que hacen, de una forma totalmente diferente, la nerviosa e inmediata «The catastrophe (good luck with that, man)» y también «Equals», que bebe del glam y del rock noventero para generar, de nuevo, pura épica. Y llegamos al ecuador del disco sin haber podido despegar las orejas de él.

No obstante, llega la parte compleja. Los once minutos de «Gethsemane» (obligatorio ver su vídeoclip) podrían atragantarse, pero todo lo contrario: su ritmo a-la-Kraut va generando de nuevo una ambientación que lentamente atrapa y no suelta. Un cambio de registro, además, que le sienta muy bien al álbum y que demuestra la enorme versatilidad de una banda que parece en estado de gracia.

Por si fuera poco, después llegan los 11 minutazos de «Reality» y los 18 (¡dieciocho!) de «Planet desperation». Cada una un álbum pequeñito por si misma, dos epopeyas titánicas que de nuevo sirven a la narrativa que estructura este disco sin miedo a extenderse lo que haga falta, pero sin aburrir lo más mínimo. Todo un hito, teniendo en cuenta lo difícil que es mantener la atención hoy día. Ellos consiguen no sólo que escuches una vez y del tirón todos los temas, sino que quieras hacerlo una y otra vez. Sobre todo, porque el cierre con la concreción pop de «True/false love» y su final festivo que homenajea la era sixties genera ese sentimiento de querer volver a vivir todo esto de nuevo.

The Scholars, por tanto, significa un soberano renacimiento para una banda que necesitaba el balón de oxígeno que genera un triunfo tras el relativo fracaso de su anterior álbum, la extensa enfermedad de su líder y lo poco bonito que se está quedando el mundo y, más concretamente, el país al que pertenece Car Seat Headrest. Un álbum con duración doble, canciones largas, visión panorámica, rock sin miedo a investigar aristas, melodías gloriosas y disfrute asegurado. Cómo debería ser siempre, pero sucede tan pocas veces. Así que si te gusta la música hecha con guitarras e imaginación, este podría ser tu disco del año.

Escucha Car Seat Headrest – The Scholars