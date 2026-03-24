Casas y la Pistola

Casas y La Pistola reinventan el mito de Cassandra en su nuevo sencillo

Casas y La Pistola acaba de lanzar en todas las plataformas digitales su nuevo sencillo, «Cassandra». Se trata del primer avance de su próximo disco, cuya publicación está prevista para este año. «Cassandra» es un tema enérgico y directo con unas guitarras que dialogan a la perfección con unos arreglos de teclado en el estribillo. Un sonido que remite a la vertiente más new wave de The Smiths o a la euforia luminosa de Richard Hawley.

El grupo traslada al asfalto el drama de la princesa troyana Cassandra, condenada a conocer el futuro pero también a no ser creída por nadie. Sobre este concepto, la banda reflexiona: “Hay cosas que no se dicen, pero aparecen en las paredes, en los sueños, en lo que uno no puede callar del todo”. La canción ha sido grabada de forma independiente en su propio estudio Luppanar 2, producido por el propio grupo y mezclado por Julio Zabala, teclista de la formación.

«Cassandra» viene acompañado de un vídeo dirigido y realizado por el propio José Casas. En el videoclip la legendaria figura de la mitología griega cobra una nueva vida reencarnada en la piel de una artista urbana contemporánea.

Aquí puedes ver y escuchar «Cassandra», el nuevo sencillo de Casas y la Pistola.

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