Clara Plath publica un nuevo sencillo, «El engaño»

El grupo murciano Clara Plath acaba de publicar un nuevo sencillo titulado «El engaño». Se trata de una canción que, de manera contundente y con un estilo que remite al rock americano más polvoriento, ahonda en el desgarro producido por el desengaño emocional. Un relato de hartazgo y lucidez que no habla solo de la búsqueda de la verdad, sino del choque frontal con ella y de la necesidad urgente de poner fin a una mentira demasiado tiempo aceptada.

«El engaño» se mueve musicalmente por un terreno que estaría en el límite entre el Western-Pop y el Country-Noir, con su dosis de tensión pero también de melancolía. Las guitarras evocan paisajes áridos, mientras que la interpretación vocal resulta tan emotiva como la intensa letra. La producción ha estado a cargo de Roberto López, creando un sonido sólido y crudo en consonancia con la dureza de la canción.

Este nuevo single de Clara Plath es el último adelanto de Voladera, su esperado nuevo disco. Un álbum cuya publicación está prevista para el próximo 13 de febrero con el sello Flor y Nata Records.

(Foto: Eva María González Zamora)