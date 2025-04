Estrenamos el nuevo vídeo de Clara Plath

Hacía tiempo que no sabíamos nada del grupo murciano Clara Plath. Formado por Rober López y la propia Clara Plath en 2013, generalmente con apoyo de otros músicos, en Muzikalia les hemos estado siguiendo desde sus inicios con la maqueta «Tres tristes tigres» y sus primeros sencillos. Desde entonces han publicado excelentes discos: Hi Lola!! (Rock CD, 2014), Grand Battement (Green Ufos, 2015), Yes, I’m Special (Flor y Nata, 2017) y Oscura (Flor y Nata, 2020). En 2019 la maternidad les obligó a descansar un tiempo, y después de publicar Oscura vino la pandemia, además de diversas ocupaciones ajenas al grupo por parte de Rober y Clara. Así pues, había ganas de nuevas noticias.

Hace un par de semanas el grupo lanzó el sencillo «Días de playa». Una canción que echa la vista atrás hasta los felices días de nuestras infancias. Clara Plath nos transportan a esos días de verano junto al mar, sin obligaciones ni preocupaciones, donde con poca cosa éramos felices. Claro que no todo es nostalgia, «Días de playa» también tiene un segundo mensaje: ¿no podríamos tratar de reconectar con esa sensación, tan natural entonces, de disfrutar cada momento sin estar siempre pensando en el pasado o en el futuro?

«Días de playa» formará parte de Voladera, esperadísimo nuevo disco del grupo. En la grabación del sencillo han participado, además de Rober (guitarras y teclados) y Clara Plath (voz), Cesar Verdú (batería) de León Benavente, Nando Robles (bajo) y Javi Vox (guitarra), ambos de Second.

Hoy en Muzikalia estrenamos, antes de su lanzamiento oficial, el vídeo que la reconocida María de Valcárcel, quien ha trabajado en videoclips y directos de numerosos artistas y grupos), ha realizado para «Días de playa», el nuevo sencillo de Clara Plath.