Estrenamos el nuevo videoclip de Clara Plath

El grupo murciano Clara Plath, con más de una década de trayectoria, ha sido noticia estas últimas semanas por el lanzamiento de su nuevo álbum, Voladera. Un disco emotivo, repleto de intensas sensaciones y llamativos contrastes, del que te hablaremos con más detalle próximamente. En Muzikalia también te hemos ido informando puntualmente de los sencillos que Clara Plath han ido sacando como anticipo de su nuevo trabajo.

Aunque el disco ya salió el pasado 13 de febrero, el grupo continua publicando videoclips de algunas de las canciones que se incluyen en Voladera. Es el caso de «Una nueva idea», uno de los temas más luminosos e incluso optimistas, al menos durante la primera parte de la canción, del álbum. Esta semana harán público su clip, obra de María de Valcárcel, quien cuenta con una larga experiencia en el campo del vídeo musical. Además de haber trabajado con gente como Gasca, Alexanderplatz, Alondra Bentley o La Estrella de David, María se encargó también del vídeo de «Días de playa», una de las canciones con las que Clara Plath empezaba a avanzar su nuevo disco. Un vídeo que estrenamos en su momento en Muzikalia.

La directora ha conseguido captar perfectamente esa transición desde la luminosidad con la que arranca «Una nueva idea» hacia el final más lleno de grietas y silencios. En el vídeo se expresa ese camino mediante el uso del color, el arte y vestuario al más puro estilo Wes Anderson, con la actuación de Clara mientras recorre la carretera hasta llegar al desgarrador solo final. Para reflejar ese desenlace y punto de inflexión, María de Valcárcel se inspira en las performances de Marina Abramovic y Ulay como pareja, combinando una estética colorista y atractiva con la profundidad simbólica del arte performativo y un entorno inhóspito, el desierto de Mahoya en Murcia.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia este nuevo e interesante vídeo de Clara Plath para su canción «Una nueva idea».