Coldplay agotan las 200.000 entradas de sus cuatro conciertos de Barcelona

Coldplay están logrando un nuevo hito en la gira de su último disco, Music of the Spheres, ya que su ‘Music Of The Spheres World Tour‘ su gira por estadios europeos para el verano de 2023, va a ser uno de los más exitosos de la temporada.

Los de Chris Martin incluyen las primeras paradas de esta gira en Portugal, España, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia y Países Bajos. Junto a los conciertos de Reino Unido en Manchester y Cardiff. En nuestro país, la banda actuará los días 24, 25, 27 y 28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, en los que ha conseguido un nuevo hito en su carrera.

La banda, que ha vendido 200.000 entradas en 24 horas, bate un récord que ningún artista había conseguido: llenar cuatro noches seguidas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El grupo anunciaba el pasado lunes 22 de agosto dos conciertos en Barcelona, el 24 y 25 de mayo, dentro de su gira mundial Music Of The Spheres Tour 2023. Debido a la gran demanda tras el anuncio de los dos primeros conciertos, añadían una nueva fecha el 27 de mayo. Hoy a las 10h salían a la venta las entradas para los tres conciertos y tras agotar todas las localidades en menos de dos horas, anunciaban la cuarta y última fecha en Barcelona que tendrá lugar el 28 de mayo y que se ha vendido en tiempo récord.

Estas son las fechas para Coldplay en Barcelona

Estas son las fechas para Coldplay en Barcelona

Miércoles 24 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS

Jueves 25 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, ENTRADAS AGOTADAS

Sábado 27 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS

Domingo 28 – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, España – ENTRADAS AGOTADAS