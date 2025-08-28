¿Coldplay dará 11 conciertos en el Metropolitano de Madrid?

¿Coldplay dará 11 conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid en 2027? Ha sido en el programa deportivo El Partidazo de la Cadena Cope, donde han dado la noticia.

La información, que no ha sido confirmada ni por la banda, ni por su promotora habitual (Live Nation). Pero tiene como antecedente las 10 noches que Coldplay han agotado las entradas para su paso por el Estadio de Wembley londinense. Otras 10 noches en el Metropolitano ha agotado Bad Bunny recientemente.

Como ha comentado el programa, el grupo de Chris Martin descansará en 2026. Será un año después, en 2027, cuando regrese a los escenarios en 2027 con una gira que supuestamente incluiría esas 11 fechas en Madrid.

Coldplay regresaban el pasado otoño con su disco Moon Music (Parlophone), un trabajo lastrado por ese empeño recurrente en caer una y otra vez en los tópicos más manidos del buenrollismo y el amor.

La anterior visita de Coldplay

Un álbum que fue su proyecto más consciente con el medio ambiente hasta la fecha. Las ediciones físicas del disco se hicieron con botellas de plástico 100% recicladas. Esto se suma a las innovadoras medidas de sostenibilidad que impulsaron en anterior gira (que pasó por Barcelona en 2023 con nada menos que cuatro conciertos).

En nuestra crónica comentábamos: «Todos los tics que se le suponen a un buen show de estadio -pulseras que se iluminan (ojo, que son sostenibles y reciclables), móviles grabando, manos levantadas, público coreando cada tema…- llegaron amplificados para apoyar un repertorio que pasó por prácticamente todos sus discos.

Venían a presentar el discutible Music Of The Spheres (2021) que desde la apertura con «Higher Power» se convirtió en el hilo conductor de dos horas en las que convencieron a un público de todas las edades».