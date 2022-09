Comienza la gira española de New Model Army

La mítica formación británica está a punto de aterrizar en nuestro país para ofrecer cuatro shows. Estos cuatro conciertos están englobados en su gira mundial llamada, “Classic Tour 2022”, en el que están repasando los mejores momentos de su carrera.

Siempre a las ordenes del sin igual frontman, Justin Sullivan, llevan una carrera intachable de más de cuatro décadas, influyendo notablemente en bandas que van del post-punk al metal extremo, como Sepultura, que se declaran fan incondicionales de los británicos.

Fueron uno de los detonantes del post-punk británico de los 80´s, sin embargo su carrera ha ido más allá de una etiqueta. Solo hay que escuchar sus últimos trabajos – Winter (2016) o From Here (2019) ambos en Attack Records – más que dignos, algo que no pueden decir muchas bandas de trayectoria tan longeva.

Las fechas para la gira de New Model Army son las siguientes:

Jueves 15 septiembre. Sala Salamandra. Barcelona

Viernes 16 septiembre.Visor Fest. Murcia. Entradas

Sábado 17 septiembre + Las Novias. Zaragoza. Sala Oasis.

Domingo 18 septiembre. Sala Shoko. Madrid.

Puedes comprar las entradas en la web de la promotora ECLIPSE GROUP