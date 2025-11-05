New Model Army llega (ahora sí) a España su gira por Unbroken

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mañana, la sala Santana 27 presenciará el regreso de los británicos New Model Army a nuestro país con motivo de su gira europea de presentación de Unbroken, su último álbum de estudio, publicado a principios del año pasado.

La gira, inicialmente prevista para hace un año exactamente, tuvo que posponerse debido a problemas de salud de Michael Dean el batería de la banda. Al igual que en 2024, las ciudades españolas que entran en esta gira son, además de la citada Bilbao mañana 6 de noviembre, el 7 de noviembre en Madrid (Sala Mon), el 8 en Valencia (Rock City) y el 9 en Barcelona (Razzmatazz 2).

Puedes comprar tus entradas en este enlace. Recordamos que las entradas adquiridas para las fechas originales son válidas para las cuatro citas.