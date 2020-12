Visor Fest anuncia el cartel de su edición 2021

A la tercera tiene que ir la vencida. Visor Fest, uno de los festivales más especiales de los surgidos estos últimos años, lleva sin celebrarse desde 2018.

En 2019 tuvo la mala suerte de coincidir con la famosa dana que azotó la península en septiembre y tuvo que ser cancelado, dejándonos con las ganas de ver a James, Happy Mondays, The House of Love, Buffalo Tom, New Model Army, Surfin’ Bichos, The Lightning Seeds y Nada Surf. Este 2020 ya sabemos lo que ha ocurrido (dejando sin otra edición un evento que iba a contar con The Sisters Of Mercy, Morcheeba, Feeder o Echobelly entre otros).

Visor Fest vuelve a la carga en 2021 con un cartel hecho a su medida, ya saben, recuperar el espíritu de los festivales de los 90, cuando disfrutar de la música en directo era el principal (y casi único) motivador de los mismos, es una experiencia necesaria, más allá de fiestas patrocinadas e influencers pululando para hacerse la foto.

Los próximos días 17 y 18 de diciembre de 2021 el Parc de L’Agüera de Benidorm acogerá un nuevo Visor Fest con un contundente cartel formado por: James, The Waterboys, Teenage Fanclub, Mudhoney, New Model Army, The Posies, Lagartija Nick y Australian Blonde.

Más información y entradas, en su web.