Cuéntame una canción: ‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’ de Arctic Monkeys

Retomamos nuestra sección Cuéntame una canción con «Why’d You Only Call Me When You’re High?», una de las canciones más populares de Arctic Monkeys, que fue lanzada como sencillo el pasado 11 de agosto de 2013, como tercer adelanto del que fuera su quinto álbum, AM, publicado en septiembre de ese año.

Escrita por Alex Turner y producida por James Ford, se filtró días antes de su estreno oficial y rápidamente captó la atención por el cambio de rumbo del grupo, que nos sorprendía introduciendo en su hasta entonces rock de guitarras, una interesante fusión de R&B, funk rock y blues rock, con una base que contenía beats de hip hop y atmósferas nocturnas.

En el momento de su lanzamiento se dijo de ella que tenía “suficiente swagger para poner celoso a un joven LL Cool J”. El caso es que las influencias de Dr. Dre y Timbaland en su sonido, así como esa sensualidad oscura que recorría todo el disco, marcó un hito en la banda de Sheffield que retrataba como nadie la vida nocturna en la gran ciudad. Su videoclip, dirigido por Nabil Elderkin y estrenado un día antes del lanzamiento oficial, estaba ambientado en un pub del este de Londres y mostraba a un Alex Turner borracho que, tras enviar mensajes insistentes a una mujer llamada Stephanie, deambula por la ciudad entre alucinaciones eróticas y visiones distorsionadas.

Su temática es más que obvia tal cuál venimos apuntando. Alex Turner lo comentaba con la revista Under The Radar cuando se publicó el disco: «solo quería hacer una de esas canciones donde, si eres el oyente, estás a mi lado. De las canciones que hemos tenido a lo largo de los años, tenemos dos categorías: las que lo son y las que no. Definitivamente, esta es una en la que queda bastante claro de qué se trata. Pensé: «¿Por qué no tener una canción que lo exprese directamente?». Que sea obvio por una vez».

AM fue un paso adelante para Arctic Monkeys, que se habían hecho un hueco con la frescura, inmediatez y capacidad innata para hacernos vibrar con unas contundentes melodías en sus dos primeros discos, y que luego supieron endurecer y explotar con el rocoso Hunbug (2009) y el asentamiento de la amplitud de miras que confirmaron con Suck It And See (2011). Este trabajo contenía una cuidadísima producción y contenía una nueva vuelta de tuerca que les acercaba al soul (ellos hablaban de Ike Turner, Dr. Dre y Outkast, entre otros) siendo el primer disco en el que la base rítmica y las armonías vocales estaban por delante de las guitarras.

Volviendo a esa entrevista en Under The Radar, el músico afirmaba que «este fue el disco menos en vivo que hemos hecho en términos de tocar todos juntos y hacer tomas. Hubo muy poco de eso. Hay muchas capas y texturas. De cara a la gira tenemos que descubrir cómo recrear eso en vivo… o no. Es interesante. Hicimos una breve gira por Estados Unidos y volvimos hace un mes. Un día, durante la prueba de sonido, experimentamos un poco con «One for the Road» y «Why’d You Only Call Me When You’re High?» y fue divertido. Pero definitivamente no podías simplemente alinearlas y decir «1, 2, 3, 4». Era un poco como «Vale, haces esto , y haces esto , ¿y puedes hacer eso y esto al mismo tiempo?». Pero es genial. Tengo ganas de tocarlas».

Que una banda de rock como Arctic Monkeys, con un directo tan impactante desde sus comienzos se abra así a la experimentación en el estudio, dice mucho de sus inquietudes «Estuvimos seis meses enteros en el estudio componiendo y grabando, y divagamos un minuto, con algunas ideas y algunos callejones sin salida que no funcionaron. Todas las canciones que están ahí están en su cuarta o quinta versión. Hubo mucho ensayo y error. Es como una reacción química. Incorporas todos estos elementos de tu espectro o universo musical, y si te pasas de uno y no lo suficiente del otro, no consigues la explosión ni el color humo que buscas. Así que tienes que empezar de cero, limpiar los tubos de ensayo e intentar encontrar el equilibrio perfecto. Creo que esto fue aún más cierto en este disco, porque algunos elementos provienen de rincones de nuestro universo musical que quizás hemos mencionado como fans, pero que no necesariamente hemos tenido como influencias. Definitivamente, algunas melodías tienen un aire R&B contemporáneo, y aún hay algo de rock and roll de los 70».

Sobre “Why’d You Only Call Me When You’re High?” le contaba a Rolling Stone: «Tomamos un ritmo de Dr. Dre de 2001, le dimos un toque de Ike Turner al estilo de los Beatles y luego lo lanzamos a toda velocidad en una Stratocaster hasta convertirlo en un espectáculo fluido».

El pasado año, el batería de Arctic Monkeys Matt Helders recordaba a Zane Lowe en Apple Music que existe “Una versión rara de ‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’ que suena un poco a ‘R U Mine?’. Es muy divertida de escuchar, pero no habría funcionado”. Es más que probable que podamos descubrirla en futuras reediciones del disco.

Comercialmente, el sencillo debutó en el número ocho de la lista británica, siendo su primer top 10 desde 2007, y se mantuvo en charts internacionales de Europa, Japón y Norteamérica.

Letra de ‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’ de Arctic Monkeys:

The mirror’s image

Tells me it’s home time

But I’m not finished

‘Cause you’re not by my side

And as I arrive I thought I saw you leaving

Carrying your shoes

Decided that once again I was just dreaming

Of bumping into you

Now it’s three in the morning

And I’m trying to change your mind

Left you multiple missed calls

And to my message you replied

Why’d you only call me when you’re high?

Hi, why’d you only call me when you’re high?

Somewhere darker

Talking the same shite

I need a partner (aah)

Well, are you out tonight?

It’s harder and harder to get you to listen

More I get through the gears

Incapable of making alright decisions

And having bad ideas

Now it’s three in the morning

And I’m trying to change your mind

Left you multiple missed calls

And to my message you replied (message you replied)

Why’d you only call me when you’re high?

(Why’d you only call me when you’re)

Hi, why’d you only call me when you’re high?

And I can’t see you here, wonder where am I (am I)

It sort of feels like I am running out of time (time, time)

I haven’t found what I was hoping to find (find)

You said you gotta be up in the morning

Gonna have an early night

And you’re starting to bore me, baby

Why’d you only call me when you’re high?

Why’d you only ever phone me when you’re high?

Why’d you only ever phone me when you’re high?

Why’d you only ever phone me when you’re high?

Why’d you only ever phone me when you’re high?

