Cuéntame una canción: ‘A Forest’ de The Cure

Un 28 de marzo de 1980 The Cure publicaban “A Forest”, cuarto single de su carrera y, con permiso de «Boys Don’t Cry», su primera obra maestra. La génesis de la canción nos remonta a otoño de 1979, cuando después de más de 100 conciertos de la larga gira de Three Imaginary Boys, Robert Smith había comenzado a grabar demos caseras de temas que conformarían la mayor parte del que sería segundo disco, Seventeen Seconds (1980), para las que se acompañó del órgano Hammond de su hermana, una caja de ritmos y su guitarra.

Cuenta la leyenda que buena parte de las letras nacieron una noche en Newcastle, tras una pelea en la que no salió bien parado. Como contaba la biografía oficial de la banda (Ten Imaginary Years) llegó el momento de enseñárselas a sus compañeros: «Lol estaba muy emocionado, pero Michael.. bueno…».

“Estábamos mucho en casa de Robert tocando las primeras versiones de ‘A Forest’ y cosas así”, recuerda Tolhurst en esas mismas páginas. “En este punto Michael no estaba del todo interesado. Siempre me ha gustado Michael; es un buen amigo. He llegado a la conclusión de que aunque nos llevemos bien, es difícil trabajar con él. Tiene ideas muy fijas sobre dónde quiere que vayan las cosas”.

Molesto por el desdén de Dempsey, Smith acudió a casa de su amigo Simon Gallup, preguntándole si quería unirse a The Cure. Cuando éste insistió que The Cure ya tenían un bajista, Smith respondió: «Si vienes y tocas el bajo, él ya no podrá hacerlo”. Poco después telefoneó a Michael y le comentó su decisión. El 10 de noviembre NME anunciaba la noticia. Dempsey, molesto, insistió en que fue «expulsado» de la banda. Pronto firmaría como bajista en The Associates.

Simon Gallup no vendría solo, el pack también incluía a Matthieu Hartley como teclista, compañero en su proyecto The Magspies. Lol recuerda en sus memorias CURED que “Escuchando las demos de Seventeen Seconds nos pareció un buen aporte introducir nuevos instrumentos a las composiciones (….). Simon todavía se sentía un poco ligado a su antigua banda y queríamos que se sintiera cómodo con nosotros, así que pensamos que si invitábamos a un amigo suyo sería más fácil” y así fue.

El nuevo combo comenzó los ensayos de inmediato alejándose definitivamente de ese enérgico trío de afterpunk que eran y convirtiéndose en un cuarteto cuya propuesta introspectiva miraba hacia el interior. Una vez estaban listas las canciones se dirigieron a Morgan Studios para grabar junto a Mike Hedges (quien ya les produjo “Killing An Arab”) con la asistencia del propio Smith. El presupuesto era muy limitado y la banda pasó en el estudio apenas ocho días en sesiones maratonianas de unas 16 horas por jornada.

El resultado fue Seventeen Seconds (1980), un trabajo con un sonido atemporal y futurista, como podría ser el de Unknown Pleasures (1979) de Joy Division, pilar sobre el que se asentaría gran parte de los discos del estilo facturados en años y décadas posteriores. Si el papel de Martin Hannet en los de Ian Curtis fue crucial, no lo fue menos el de Hedges. Al igual que en la banda de Manchester, Tolhurst usaría un un pad de batería Synare 3, ya usado en»Whip It» de Devo o “Cars» de Gary Numan, algo muy de la época y visto en perspectiva, todo un acierto.

«A Forest» podría considerarse el primer paso de eso conocido como «el sonido arquetípico de The Cure». Todo funciona en una canción que desde su intro y el acompañamiento de esas cuatro notas de teclado, funde de manera brillante una guitarra llena de flanger, esa batería repetitiva que conectaba con el ritmo motorik de Jaki Liebezeit de Can y ese bajo que según reconocería Gallup, se inspiró en la forma de tocar de Jean-Jacques Burnel (The Stranglers). El resultado poco tenía que ver con los tres singles anteriores, «Killing An Arab», «Boys Don’t Cry» y «Jumping Someone Else’s Train”. Mike Hedges recordaba en Three Imaginary Boys que: “Terminó siendo la pista más producida del álbum. Para mí, siempre sonó como un single. Todos pensamos que era una canción increíble, me encantaba la línea de guitarra, pero también pensamos que requeriría un poco más de trabajo que las demás”.

El manager de The Cure, Chris Parry sugirió darle un toque más comercial para que fuera más radiable en las emisoras, a lo que Smith se negó. La quería tal y cual fue concebida. Fue la perfecta carta de presentación del sonido oscuro del grupo, un sencillo con un tono inquietante y aterrador, basado en las múltiples leyendas tétricas que acompañan a los bosques. Una historia «entre los árboles» donde hay una aparición espectral de una chica que como terminará desvelando la letra, en realidad «nunca estuvo allí».

Lanzada como decimos el 28 de marzo de 1980, con «Another Journey by Train» en la cara B (descrita por Robert como «una broma, una forma de desvincularnos del sonido anterior de The Cure»), entró en el Top 40 de las listas, concretamente en el puesto 31, y les llevó a actuar en Top of the Pops. Fue su primera aparición en la televisión británica. De su hierática actuación salió el posterior videoclip del tema, editado junto con imágenes de bosques reales por el director Dave Hiller. «A Forest» se publicó en primavera de 1980, pero ya había sido interpretada en directo en los últimos coletazos de su anterior tour, con una letra aún por definir y un ritmo bastante más acelerado que el que resultó siendo en su versión final.

Desde su publicación ha sido posiblemente la canción que más han tocado en directo en estos 45 años, con interpretaciones memorables, como la que recogían en su gira de Wish.

Letra de ‘A Forest’ de The Cure

Come closer and see

See into the trees

Find the girl

While you can

Come closer and see

See into the dark

Just follow your eyes

Just follow your eyes

I hear her voice

Calling my name

The sound is deep

In the dark

I hear her voice

And start to run

Into the trees

Suddenly I stop

But I know it’s too late

I’m lost in a forest

All alone

The girl was never there

It’s always the same

I’m running towards nothing

Again and again and again and again…

Créditos:

Robert Smith

Lol Tolhurst

Simon Gallup

Matthieu Hartley

Producida por Mike Hedges (Morgan Studio)

Descubre aquí otros Cuéntame una canción.