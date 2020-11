Daniel Lumbreras presenta Cinematic, nacido del cine y el confinamiento

La forma de cantar de Daniel Lumbreras no se parece a la de nadie. Bueno, realmente se parece a la de muchos, pero la mayoría necesitan transitar de esa forma a algo más concreto e inteligible para considerar que han hecho una canción. Él hace tiempo que decidió que no, que esos sonidos guturales que cualquier compositor utiliza para tener algo que cantar por encima de los acordes que va rasgando en su guitarra y que deja para después convertir en letra, él iba a dejarlos como estaban, iba a dejar que la cosa fluyera, que la musicalidad hablara por sí misma. Y, oiga, así a lo tonto ha “inventado” (porque a mi tampoco se me ocurre, salvo la cantante de Cocteau Twins, mucha gente que haya hecho algo así) un lenguaje universal. Porque al fin y al cabo: ¿no nos hemos pasado media vida todos tarareando canciones en inglés que no teníamos ni puñetera idea de qué decían?

Sobre esta premisa ya trabajaba Daniel antes de que el mundo estallara y nos obligara a todos a quedarnos en casa y hasta tenía proyectado entrar a grabar todo un disco. Pero de repente, boom, el confinamiento nos pilló por sorpresa. Tras pasar por los diversos estados de ánimo que cualquier hijo de vecino tuvo, que iban desde el hervidero de ideas o la gimnasia de salón a la apatía más absoluta y el hundimiento en el sofá, un buen día, tras ver una película, surgió la necesidad imperiosa de coger la guitarra. Así surgió “Heloise”, canción que abre este Cinematic, que ahora es toda una realidad y en el cual todas las pequeñas miniaturas cantadas en un idioma imaginario que pretenden ser canciones, son realmente pequeños flashes de sentimiento que le han venido a la cabeza tras el visionado de todas esas películas que él, al igual que otros muchos, se ha metido entre pecho y espalda en el encierro.

Así, tenemos un variado compendio que partiendo de la premisa de vaporosos efluvios psych-folk, bebe de fuentes tan variadas como el tropicalismo, el afro-beat, la música celta o el raï. Una paleta tan variada como todo el compendio cinematográfico que le ha permitido viajar sin moverse de su salón (de hecho, es bonito jugar a adivinar de qué pelis se trata). Es, pues, Cinematic, un disco escapista y viajero que nace del confinamiento, como otros muchos que ya van apareciendo tras esta primera desescalada y que son muestra de la inversión de toda la inquietud y desazón provocada por la terrible situación vivida en algo bueno, algo positivo que puede que no cambie nada, pero contribuye a que haya más belleza en el mundo y eso es siempre importante. Cinematic es un disco sencillo, carente de artificios ni pretensiones, austero en sus planteamientos, pero sorprendentemente rico en emotividad y musicalmente, por momentos, deslumbrante.

Escucha Cinematic, lo nuevo de Daniel Lumbreras, en Spotify.

Daniel Lumbreras en redes sociales:

Facebook

Instagram

Página web oficial

Página de Bandcamp

(las fotos de Daniel Lumbreras son obra de Sílvia Poch)