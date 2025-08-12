Lo último:
Deftones adelantan otra nueva canción

Redacción MZK

Deftones publicarán su ya décimo trabajo Private Music, el próximo  22 de agosto a través de Reprise y Warner.

El sucesor de Ohms (2020) fue grabado y coproducido en California y Nashvile con la ayuda del productor Nick Raskulinecz, quien también colaboró con ellos en Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012) .

La banda originaria de Sacramento, California, comparte un nuevo sencillo tras esa «My Mind Is a Mountain».  Se trata de «milk of the madonna», una canción que hierve con un poderoso riff y los lamentos emotivos característicos de Chino Moreno que adquieren un fervor religioso en el coro: «Espíritu Santo / Estoy en llamas»

Escucha ‘milk of the madonna’ de Deftones

