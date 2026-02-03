Deleste cierra su cartel con Anna Calvi,The Molotovs, Röyksopp djs y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Deleste redondea el cartel de su 14ª edición, que recordamos se celebrará los próximos 22 y 23 de mayo en los Jardines de Viveros de València, con nuevos nombres y una selección de Djs y el anuncio de actividades paralelas.

Se suman los noruegos Röyksopp, proyecto de los inquietos Svein Berge y Torbjørn Brundtland, que ofrecerán un DJ set especial. Junto a ellos, Anna Calvi, que tendrá nuevo disco este año, del que el pasado otoño adelantó una versión de “I See A Darkness” de Bonnie “Prince” Billy acompañada de Perfume Genius. Ponen la guinda una de la de las bandas del momento, The Molotovs, el pulso más urgente del cartel, con un reciente debut marcado por la herencia punk y new wave.

La programación se completa con los DJs Mateo Cabero, ME dj, Miss_Tra y Toxicosmos, encargados de acompañar cada jornada antes, durante y después de los conciertos para mantener una experiencia musical continua. Estos se suman a los ya anunciados Primal Scream (interpretando el histórico XTRMNTR), además de Apparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Los Invaders y Billy Nomates.

Así queda el cartel de Deleste 2026

Habrá propuestas paralelas en distintos espacios de Valencia, ampliando la experiencia y creando esa #RutaDeleste que convierte cada edición en algo más grande que un simple festival.

Abonos para Deleste

Los abonos para el festival están disponibles a través de su página web.