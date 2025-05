Especial Deleste Festival 2025, que arranca el viernes

Deleste Festival (entradas) ya está aquí para llenar de grandes canciones los emblemáticos Jardines de Viveros de Valencia este fin de semana, los próximos 16 y 17 de mayo. Un evento que destaca entre tanta oferta ruidosa, por esa filosofía que lo convierte en especial. De los que se saborean sin prisas, para devolverle a la música el protagonismo merecido.

Más que un simple festival, Deleste es un muestrario de propuestas para todos los paladares, en el que confluyen desde leyendas consagradas a proyectos que han redefinido los márgenes, sin olvidar a voces emergentes que darán mucho que hablar, o el talento local.

Un evento que en vez de apostar por el volumen, lo hace por la calidad y la coherencia. Este año, el cartel propone un diálogo entre generaciones, geografías y estilos, sin concesiones a la obviedad. Aquí tienes una guía para disfrutarlo al máximo.

Guía básica del Deleste Festival

The Vaccines

¿Cómo definir a The Vaccines? Como un artefacto de rock melódico heredero de The Strokes pero con una sensibilidad británica que también remite al mejor post-punk y el indie clásico. Pocos grupos de las islas han oscilado con tanta soltura entre la inmediatez pop y la melancolía eléctrica. Desde What Did You Expect from The Vaccines? (2011), donde encapsularon la ansiedad millennial en formato guitarra-bajo-batería, hasta su más reciente Pick-Up Full of Pink Carnations, (2024), donde hacían una puesta al día de su mejor versión, continúan indagado en el desencanto sin renunciar a los mejores estribillos. Un valor seguro.

Kruder & Dorfmeister

El dúo vienés no necesita presentación. Convertidos en una referencia inevitable del downtempo y el trip hop centroeuropeo, Peter Kruder y Richard Dorfmeister llevan décadas refinando una alquimia sonora que aúna sofisticación electrónica y sensibilidad jazzística. Su seminal K&D Sessions (1998) redefinió el arte del remix como una forma de autoría. Lejos de la nostalgia, su presencia en el Deleste es una buena oportunidad para presenciar a dos alquimistas que convirtieron el estudio de grabación en un laboratorio de sentimientos.

Teenage Fanclub

Estos escoceses de culto, son la banda que Brian Wilson hubiera amado si hubiera nacido en Glasgow. Y es que el tiempo ha hecho justicia con Teenage Fanclub, considerados una de las bandas más elegantes del pop alternativo europeo. Su Bandwagonesque (1991) sigue siendo todo un hito del power-pop, pero no se quedaron ahí y cuentan con discos a la altura como Grand Prix, A Catholic Education, Here o el reciente Nothing Lasts Forever (23), un más que digno repositorio de canciones bonitas.

Death In Vegas

Si Kruder & Dorfmeister representan una sofisticación centroeuropea, Richard Fearless y su proyecto Death In Vegas han explorado el reverso más oscuro y psicodélico del espectro electrónico británico. The Contino Sessions (1999) permanece como una obra de culto, con sus ambientes narcóticos y su imaginería casi cinematográfica pero su carrera ha ido evolucionando hacia otros derroteros. Su reaparición en directo no es un revival, sino un ritual eléctrico donde confluyen techno, krautrock y esoterismo urbano. Han cambiado sus colaboraciones con Iggy Pop o Liam Gallagher por los drones, pero apostamos a que el resultado será tan narcótico como intenso.

Cartel por días del Deleste Festival

Deadletter

Este quinteto londinense, irrumpió hace tres temporadas con su post-punk afilado y teatral. Sus letras, cargadas de sátira social, y sus ritmos frenéticos los sitúan en la estela de bandas como Gang of Four, The Fall o Protomartyr, pero con una frescura que huele a revolución. “Madge’s Declaration”, «Mere Mortal» o “The Snitching Hour” son ejemplos de una escritura urgente, que no se limita a denunciar sino que interpela. Su disco del año pasado Hysterical Strength es toda una joya que si no habéis escuchado aún, ya estáis tardando.

Yellow Days

El británico George van den Broek es un crooner moderno que mezcla soul, jazz y lo-fi con una voz que parece salida de un sueño. Harmless Melodies (2016) fue el disco de un adolescente que escribía canciones como si fueran cartas a un amor perdido, tras varios discos en los que ha ido cimentando su estilo único, está de vuelta con canciones como «Celebrate You Girl», una pieza deslumbrante y descolorida de soul psicodélico e influencias setenteras, que apostamos, llenará de glamour la noche del viernes.

Anna of the North

Pop escandinavo con acento introspectivo. Y es que la noruega Anna Lotterud (Anna of the North) construye paisajes emocionales con una paleta minimalista. Usando sintetizadores, líneas vocales transparentes y una fragilidad que es toda una forma de resistencia. Momentos como “Sway” o “Lovers” dibujan un universo íntimo que, sin estridencias, conecta con sentimientos entre la calma y la belleza. Canciones como esta «Swirl» forman parte de su último álbum.

Faixa

Valencia también se escucha a sí misma. Faixa es un ejemplo del talento local que no necesita pasaporte extranjero para sonar internacional. A medio camino entre el folclore y la música electrónica, la banda formada por Carles Pascual, Joaquim Sempere, David Blanes y Pablo Jordà son capaces de fundir buen número de influencias y pasarlas por un tamiz que las hace tremendamente únicas. Serán los encargados de abrir fuego el viernes y apostamos a que no dejarán a nadie indiferente.

Mr. Sánchez

Son valencianos, pero se formaron en Londres. Debutaron en 2018 y desde entonces, han ido evolucionando hacia un indiepop con grandes estribillos y atmósferas bien construidas. Un sonido que bebe del rock de los 90 y les emparenta con grandes referentes locales como La Habitación Roja o los granadinos Lori Meyers. En su haber dos discos, el último de ellos Renacimiento (2024) que incluía canciones como esta «El centro del espacio».

Horarios Deleste 16 de mayo

Horarios Deleste 17 de mayo

Abonos para Deleste Festival

Puedes comprarlos en la web del festival.