Descubre a La Hermandad Catalana con su primer disco

La Hermandad Catalana es un dúo formado en 2019 por Josep Maria Sala Tantiñà y Nathaniel Fenoy Molina. Josep (Jep) canta y toca guitarra, bajo, teclados y batería, mientras que Nathaniel (Nat) canta y toca las guitarras rítmicas y el piano. Además de tocar todos los instrumentos en sus canciones, también las componen ellos mismos y se encargan asimismo de la producción.

El fruto de esta colaboración ha visto la luz este verano en forma de un disco titulado ¿Te Lo Esperabas? No Me Lo Esperaba. Un álbum que, en general, se inspirada en el rock alternativo de los 90 y los primeros 2000, con referencias como Weezer, Nirvana, Los Planetas o The Offspring. Hay sin embargo alguna canción que se sale de esa línea, como la bucólica «En el bosque», la rumbera «La mejor compañía» o una «Gozos de San Saturnino» con un delicioso sabor tradicional en el que Arnau Mata toca la trompeta.

Nat y Jep se han marcado un Do It Yourself en toda regla que ha dado como resultado un disco interesante, ecléctico y diferente que te proponemos escuchar a continuación desde Spotify. También está disponible en la página de Bandcamp de La Hermandad Catalana.