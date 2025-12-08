Descubre a Løse, nueva aventura de Diego Vasallo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Diego Vasallo vuelve a la actividad discográfica después del interesante Malo Ni Bueno (2023) y tras rechazar participar en la gira conmemorativa de Duncan Dhu junto a su compañero Mikel Erentxun.

El donostiarra aparca su carrera en solitario y pone en marcha Løse, nueva banda que comparte junto las guitarras, sintetizadores, “Lap steel”, ambients y órganos de Fer García, el bajo de Xabi Arratibel, los teclados de Germán San Martín y la batería de Oriol Flores.

Como cuenta su hoja de promo: A principios del 2025 Løse se encierran en el estudio para grabar lo que será su primer trabajo de siete canciones, de título homónimo. “Løse son canciones de fuzz, cenizas y desorden. Nace para invocar a lo que aún no conocemos, con poesía y ruido y mareas de sonido. Para zanjar todos los asuntos que nos trajeron aquí. Para liberar la duda. Para disolver el enigma».

Juntos presentan un primer tema del que será su primer trabajo, previsto para febrero de 2026. Se trata de la canción «Hay un hueco en algún lugar» que evoca el blues sucio de los mejores The Black Keys.

Foto: Jokin Fernandez