Descubre la música de This Lonely Renegade

This Lonely Renegade es el nuevo proyecto musical de SAS, tras dejar en standby Renegade Lovers, el dueto de synthpop y rock gótico que tenía con Sandrine. Tras publicar algunos EPs en los últimos meses, Strange Songs (2019, RLovers Music) y Strange Songs Vol II (2020, RLovers Music), no hace mucho que lanzó su primer LP en solitario, Strange Age, para el cual ha recopilado canciones aparecidas en aquellos EPs.

Su propio autor califica este álbum como “unas canciones surgidas durante mis 40 años, una de las edades más extrañas que he vivido jamás”. Este LP publicado bajo el nombre de This Lonely Renegade da un paso más respecto a la música que practicaban Renegade Lovers, mostrando influencias de grupos actuales como Soft Kill o Skeleton Hands, junto con las de los maestros del pop y el rock gótico The Cure, Dead Can Dance o Bauhaus. También encontramos trazas de otros estilos como el shoegaze o el dark ambient.

En este álbum cadencioso y con momentos oscuros encontramos canciones puramente nostálgicas como “Far Away” o “This Bloody Song”, que se intercalan con otras más aceleradas y potentes como “Killing thoughts” o “The murder”. Strange Age es tambien un homenaje al controvertido productor musical Martin Hannet (Martin Zero, fallecido en 1991), cuya voz abre y cierra el LP.

A continuación puedes escuchar Strange Age, el primer álbum de This Lonely Renegade.

This Lonely Renegade en Facebook