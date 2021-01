Descubre los 7 pecados capitales de Billymonkeys

Billymonkeys es un grupo granadino que, según su página de Bandcamp, debutó en 2016 con un álbum titulado Billy y el Mono. Ya entonces mostraban que, a pesar de que a primera vista parecían un grupo de rockabilly con trazas de psychobilly, en el fondo les latía un corazoncito punk. En su siguiente trabajo, Billymonkeys II (2018) parecía acentuarse su faceta rockera tradicional. Ha tenido que llegar 2020 y su último disco, 7 Pecados, para que rompan definitivamente corsés y se lancen a un alocado punk-rock rápido y distorsionado pero también con un pie en el rockabilly / psychobilly, lo que les mantiene tan cercanos a bandas como The Cramps, Stray Cats o Ilegales como a La Polla Records o Eskorbuto.

Como su nombre indica, lo nuevo de Billymonkeys está relacionado con los 7 pecados capitales, aunque ellos no acaban de admitir que se trate de un disco conceptual sino al contrario, el concepto surgió cuando ya estaban compuestas la mayoría de las canciones. Es gracioso que el disco se abra con la galopante “Pereza”, un instrumental cuyo nombre parece indicar que al final no quisieron esforzarse demasiado para ponerle letra. Lo cierto es que queda bien así, un instrumental para arrancar a un ritmo vertiginoso que ya casi no da tregua a lo largo de las siguientes seis canciones, una para cada pecado capital, a las que hay que añadir una última (“Siete pecados”) que funciona como epílogo de todo lo que se ha escuchado hasta ese momento.

Una sección rítmica trepidante y unas guitarras que recuerdan al surf rock de los primeros 60, en algunos momentos también al punk rock californiano de los 90, nos llevan de la mano en un viaje desenfrenado a través de estos pecados de los que no hay que arrepentirse para nada. Al contrario: nada más terminar el disco ya estamos deseando volver a empezar y pecar de nuevo.

El disco fue grabado en los Estudios FJR de Fernando Romero en Granada, el pasado verano, bajo la producción de Enrique Bjeta.

A continuación puedes escuchar 7 Pecados, lo nuevo de Billymonkeys en Spotify.

