Desde Canadá te presentamos a Julie Arsenault

La historia de la canadiense Julie Arsenault es como mínimo curiosa. Ella es una joven cantante de Toronto que lleva casi una década en el mundo de la música, con escasa repercusión hasta la fecha. En 2013 Julie trabajaba en una pastelería al tiempo que escribía canciones sobre sus problemas: con los hombres, con la depresión, con su familia… Tenía una libreta repleta de temas que había ido escribiendo, poco a poco, en el transcurso de los últimos años, aunque sin decidirse a hacer nada con ellas salvo quizás, lo desconocemos, interpretarlas ante conocidos y amigos. Entonces sufre un accidente, un atropello que la deja con múltiples fracturas en el cráneo y con una larga rehabilitación por delante.

Tras recuperarse, se encuentra con una importante indemnización que le permite dejar su trabajo de pastelera, hacer un largo viaje y, en definitiva, tomarse un año sabático. Un año en el que, claro, Julie Arsenault no podía dejar de pensar en esas canciones que poblaban las hojas de su cuaderno. ¿Se atrevería? Finalmente lo hizo, sacó fuerzas y llamó a un amigo que tenía un estudio de grabación, y se informó sobre los costes que tendría sacar un disco con algunas de esas canciones.

Julie hizo todo esto de manera totalmente amateur, contando solo con sus amistades, y de hecho ni siquiera publicó el álbum en formato físico. Una vez grabado, y sin estar muy segura de ello pero presionada por sus amigos, entusiasmados con el resultado, colgó The Creature That I Call Myself en su página de Bandcamp, sin muchas esperanzas de que sucediera nada extraordinario con aquellas canciones, aunque a la gente parecía que le gustaban. Julie Arsenault volvió a su trabajo de pastelera, y durante años The Creature That I Call Myself se convirtió en un pequeño secreto para iniciados, un álbum de culto que deslumbraba a todo aquel que se acercaba a escucharlo.

Así han pasado los últimos años, con Julie sacando algunas canciones más y varias demos en su página de Bandcamp, hasta que un proyecto llamado Whisper and Shimmer, impulsado por el sello Son Canciones, se ha puesto en marcha con el objetivo de recuperar grabaciones interesantes que en su momento no disfrutaron de gran difusión, discos injustamente olvidados a los que se pretende dar una segunda oportunidad. Para su primer volumen escogieron, precisamente, este The Creature That I Call Myself de la canadiense Julie Arsenault. Desde luego, nadie puede discutir que no estamos ante uno de esos discos que, al menos, merecen esa segunda oportunidad. El disco, en una edición extendida que incluye cuatro canciones más recientes, salió en formato digital (al parecer no ha sido editado de momento en formato físico) el pasado mes de mayo.

Desde Muzikalia hemos querido contribuir con nuestro granito de arena a esta posible resurrección de Julie Arsenault, y su álbum olvidado en el tiempo, dedicándole hoy nuestra sección 7 Minutos al Día. Si te apetece escucharlo, lo puedes hacer a continuación en Spotify.