dEUS lanzan su primer disco en 10 años, escucha un adelanto

dEUS ha anunciado su primer álbum en más de 10 años, How To Replace It que se lanzará el 17 de febrero de 2023 a través de [PIAS] Recordings.

La banda belga, considerada como una influencia para artistas como Muse, Radiohead y Elbow, vuelve con su octavo álbum de estudio. Aunque una década parezca demasiado tiempo, la banda nunca ha estado realmente ausente. Según su líder Tom Barman: «las cosas siempre tardan más de lo que uno cree», pero este no fue un proyecto de diez años. Los planes para el álbum se establecieron en 2018, pero se retrasaron debido a la pandemia y la necesidad de ensayar y girar con el aniversario de The Ideal Crush. Además, la forma en que la banda trabajó en este álbum también fue diferente a los anteriores. En lugar de largas sesiones de improvisación estructuradas, las canciones surgieron de sesiones intensas y cortas, con mucho tiempo dedicado posteriormente a ajustes y retoques.

Veintiocho años después de su álbum debut, dEUS siguen siendo unos incondicionales del indie, empujando siempre hacia delante, infinitamente curiosos y creativamente inquietos. «Después de tantos años, queremos tocar en muchos festivales y salas, estamos deseando interpretar estas nuevas canciones en directo» dice Barman.

Escucha ‘1989’ de dEUS

Previamente habían avanzado otro de los temas del disco, esta «Must Have Been New»:

Gira de dEUS por España

31 de marzo Razzmatazz 2, Barcelona

1 de abril Sala La Paqui, Madrid

Entradas a la venta: en livenation.es y Ticketmaster.es (+ red Ticketmaster).

Precios: 25€ (+ gastos de distribución).

Política de acceso: menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor legal.