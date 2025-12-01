DEVO y The B-52s anuncian dos conciertos conjuntos en Reino Unido

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dos nombres esenciales de la new wave y el art-pop norteamericano, DEVO y The B-52’s (disfruta del especial sobre sus mejores canciones) unirán fuerzas en 2026 para una minigira conjunta en Reino Unido. Un encuentro histórico entre dos de las bandas más influyentes y singulares surgidas a finales de los 70, que llevan décadas marcando la cultura pop con música, actitud y estética inconfundibles.

La gira, bajo el nombre Cosmic De-Evolution Tour, reunirá a ambas formaciones en dos recintos de gran formato donde prometen un espectáculo tan festivo como marciano, combinando la ironía futurista de DEVO con el desparpajo colorista de The B-52’s. Un choque cultural que, a estas alturas, parecía tan improbable como irresistible (recordemos que DEVO ya anunciaron su separación).

Además de ambos cabezas de cartel, los conciertos contarán con invitados especiales de lujo, que se irán anunciando, ampliando aún más el carácter celebratorio de estas dos noches. De momento en el cartel aparecen también: The Rezillos y no nos parece que haya una banda mejor para estar con ellos en ese escenario.

Las entradas saldrán a la venta en los próximos días bajo previa suscripción a la lista y se agotarán en minutos.

Estas son las fechas de DEVO y The B-52s

20 de junio de 2026 – Londres (The O2)

21 de junio de 2026 – Manchester (AO Arena)