“Días de rachas grises” tercer adelanto de The New Raemon

“Días de rachas grises” es el tercer adelanto de ‘Coplas del andar torcido’, séptimo disco de The New Raemon. En este nuevo single Ramón sale de su registro diferente al habitual. Su voz se acerca al cante, mientras una batería galopante desata la furia aflamencada.

Este nuevo tema de The New Raemon está interpretado por Ramón Rodríguez (voz y guitarra), Miquel Sospedra (bajo), Salvador D’Horta de Stained Blood (batería), Ricky Lavado de Egun Soda (percusión), Anni B Sweet (coros) y David Cordero de Ursula (drones). Producido por Raúl Pérez en La Mina (Sevilla) y masterizado por Victor García en Ultramarinos Mastering (Barcelona). El artwork es de Arnau Pi.

Así lo cuenta: “El verano pasado mi padre me regaló un viejo órgano que ha estado en su casa desde que yo era un niño. El órgano pesa una barbaridad, una vez instalado el teclado se me ocurrió grabar algo tocando el pedalero, de ahí surgió la intro de ‘Días De Rachas Grises’, mientras tocaba estaba pensando en la Nico de ‘Desertshore’, en el ‘Funeral Chant’ de Max Steiner, en el ‘Agnus Dei’ de Barber y también en el de Rufus Wainwrigth, la intro de la canción surgió sola de mis pies y de mi voz, incluso la letra fue improvisada. Dejé reposar esa idea algunas semanas hasta dar con la segunda parte de la canción que está inspirada en Lole y Manuel y Triana, para la base rítmica decidí basarme en un patrón de reggaeton hecho con una batería real y acompañarlo con un bajo circular y una guitarra eléctrica obsesiva (casi la única de este nuevo álbum) muy en la línea de lo que hacía Robin Guthrie en Cocteau Twins. Curiosamente el órgano que mi padre me regaló se echó a perder al día siguiente de terminar la composición de ‘Días De Rachas Grises’, la habitación se inundó completamente y el instrumento quedó para el arrastre, de algún modo pienso en que esta canción ha servido para que el viejo órgano se despida de mi familia, siempre pensaré en esta historia cuando la escuche”.