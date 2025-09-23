The New Raemon anuncia residencia en Madrid con conciertos especiales

Queda más o menos un mes para que podamos escuchar lo nuevo de The New Raemon, Ocurrimos Lejos, que verá la luz el 30 de octubre en su propio sello Cielos Estrellados.

El sucesor de Postales de Invierno (2023) ha sido escrito e interpretado por él y Ricky Lavado (Standstill, La Joya), ambos han contado con la ayuda de Leia Rodríguez (Mourn, Leia Destruye) a los coros. De la producción se han encargado el propio Ramón Rodríguez junto a Jordi Solans en el estudio Nautilus (Arenys de Mar).

Tras «Sentados sobre el trueno», «Tiempo» y «Una vez vi al viento», llega «Frente a la bahía», que aborda la diversidad de experiencias humanas frente a la vida y la muerte.

Residencia de The New Raemon en el Café Berlín

Ramón Rodríguez acaba de anunciar una residencia trimestral de conciertos en Madrid con invitados especiales. Bajo el título de ‘La Cafetera’ nos invita a tres íntimos conciertos para los que contará con un repertorio distinto al habitual.

Además, en estos compartirá reflexiones sobre el proceso de creación de canciones y de la música. El primero será el 8 de octubre en Café Berlín de Madrid y en este, The New Raemon presentará sus temas junto a Marc Prats al piano y Leia Destruye al bajo. Además de música, mantendrá conversación durante el encuentro musical con Ricky Lavado y Ricky Falkner.

Tienes más información sobre los episodios dos y tres a continuación.

Las entradas para los conciertos (aforo limitado) ya están a la venta aquí:

Concierto de octubre – entradas

Concierto de noviembre – entradas

Concierto de diciembre – entradas