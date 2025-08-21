‘Una vez vi al viento’, nuevo avance de The New Raemon

El próximo 30 de octubre se publica Ocurrimos Lejos, nuevo disco de The New Raemon que será editado a través de su propio sello Cielos Estrellados (y ya puede reservarse en este enlace).

Un trabajo que ha sido escrito e interpretado por él y Ricky Lavado (Standstill, La Joya), ambos han contado con la ayuda de Leia Rodríguez (Mourn, Leia Destruye) a los coros. De la producción se han encargado el propio Ramón Rodríguez junto a Jordi Solans en el estudio Nautilus (Arenys de Mar).

Ya hemos escuchado «Sentados sobre el trueno» y «Tiempo», del que será sucesor de Postales de Invierno (2023) y de su segundo trabajo conjunto con Ricardo Lezón de McEnroe, Nuevos Bosques (2024).

Ahora llega «Una vez vi al viento», en la que la habitual lírica de Ramón va tejiendo una sentida canción sobre la futilidad.

Escucha ‘Una vez vi al viento’ de The New Raemon