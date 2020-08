Disfruta del concierto de Arcade Fire en Lollapalooza

Lollapalooza no se celebrará este año por razones obvias, pero ha realizado una edición online muy especial que retransmitieron de manera gratuita a través de su canal de Youtube el pasado fin de semana.

Lolla2020 ofreció 150 actuaciones y apariciones tanto de archivo de ediciones anteriores del festival, así como nuevas a cargo de artistas como Kali Uchis, Vic Mensa, Jamila Woods, Tanks and the Bangas, Pink Sweat$, H.E.R y más.

El líder de Jane’s Addiction y fundador de Lollapalooza, Perry Farrell, presentó tres actuaciones especiales como la primera reunión de Porno For Pyros en 24 años; un homenaje a David Bowie con el pianista Mike Garson; y una actuación especial de la Orquesta Kind Heaven con Taylor Hawkins de Foo Fighters. Ferrell también moderó conversaciones con Lars Ulrich de Metallica y Chuck D de Public Enemy, entre otros.

Los conciertos contaron con sets de archivo con bandas como Paul McCartney, Metallica, The Cure, OutKast, LCD Soundsystem, Arcade Fire, Lorde, Yeah Yeah Yeahs, Tyler the Creator, Run the Jewels, ASAP Rocky, Chance the Rapper, Tenacious D, Cypress Hill, Jane’s Addiction, Alabama Shakes, Tove Lo, Portugal. The Man, Kehlani, LL Cool J, Princess Nokia, Polo G y más.

El concierto de Arcade Fire ha salido a la luz. Un show de su gira de 2010 perteneciente a la gira de su tercer disco, The Suburbs.