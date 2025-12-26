<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Jean-Michel Jarre es una de las figuras clave en la popularización de la música electrónica a escala global junto a otros pioneros como Kraftwerk o Wendy Carlos. Hijo del compositor Maurice Jarre, se formó en el Groupe de Recherches Musicales de Pierre Schaeffer, donde entró en contacto con la música concreta y las posibilidades del sonido como materia prima.

Su papel en la música electrónica arrancó con el influyente Oxygène (1976), álbum que, sin apenas apoyo de la industria, logró conectar la experimentación con el gran público gracias a un lenguaje melódico, atmósferas envolventes y el uso pionero de sintetizadores analógicos, sentando las bases de mucho de lo que llegaría después.

El francés, que será uno de los grandes atractivos de la próxima edición de Noches del Botánico y de Far Valencia, pasó el mes de julio por el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde hizo un amplio repaso a su carrera, acompañado de sus personales visuales.

Estos días el concierto ha sido compartido por el canal cultural ARTE y lo tienes disponible.

Disfruta del concierto de Jean-Michel Jarre en Icónica Sevilla

Estas fueron las canciones interpretadas:

1. Les Chants Magnétiques 1

2. Epica – Oxygene

3. Oxymore

4. Sex in the Machine

5. Oxygène 2

6. Arpegiateur

7. Zoolookologie

8. Équinoxe 7

9. The Architect

10. Zero Gravity (Above & Beyond Remix)

11. Exit

12. Révolution Industrielle 2

13. Robots Don’t Cry (Movement 3)

14. Herbalizer

15. Oxygène (Part 19)

16. Équinoxe 4

17. Brutalism

18. Oxygène 4

19. Epica

20. Stardust

Encore:

21. Quatrième Rendez-Vous

22. Les Chants Magnétiques 2