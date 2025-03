Pet Shop Boys también en Starlite Marbella, Low Festival y el Icónica Sevilla

Pet Shop Boys suman más fechas en nuestro país el próximo verano. La gira Dreamworld: The Greatest Hits Live se expande más allá del ya confirmado Kalorama Madrid y también estarán en el Starlite Occident 2025 de Marbella, el Icónica Festival de Sevilla y el Low Festival.

Neil Tennant y Chris Lowe viajarán a España para protagonizar una nueva serie de conciertos que prometen conquistar y conmover a un público dispuesto a corear hits como «Always On My Mind» o «West End Girls», con los que hace 40 años llevan cautivando al público de todo el mundo.

Desde ese lejano disco Please (1986) con el que debutaron, al reciente Nonetheless (2024, X2 Recordings / Parlophone) han dejado un reguero de grandísimos temas y álbumes tan importantes como Actually (1987), Behavior (1990), Very (1993), Nightlife (1999) o Yes (2009).

Toma nota de las fechas de Pet Shop Boys en España

17 de junio — Icónica Festival, Sevilla (entradas)

21 de junio — Kalorama Madrid (entradas)

16 de julio — Starlite Occident Festival, Marbella (entradas)

25 de julio — Low Festival, Benidorm (entradas)

Como decíamos en este artículo especial, el dúo inglés es la banda de pop más importante que ha dado la música contemporánea desde el momento que aparecieron en 1986, y aunque se podría discutir acaloradamente esta declaración de intenciones, y más viniendo de un fan, lo que es indudable es que son una maquinaria imparable de hits, aunque también son capaces lo peor. Canciones fantásticas que, además, son perfectas radiografías de la vida en Londres, que en muchas ocaciones han explicado desde un prisma político – y siempre desde la disidencia- los horrores del thatcherismo, las complejas y ambivalentes relaciones de género y sexuales, y de los dramas de día a día.