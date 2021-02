DJ Moderno presenta nuevo sencillo y vídeo, “Todo va a ir bien”

El DJ y productor navarro afincado en Madrid, DJ Moderno, presenta nuevo single titulado “Todo va a ir bien”. Se trata de un tema editado por el sello FEP Producciones que se mueve a caballo entre melodías de marcada orientación pop y bases electrónicas de nu-disco bailable, recordando en algunos momentos a bandas como Caribou, Felix Da House Cat, MGMT, Glassio o Roosevelt.

La canción ha sido grabada y mezclada en su propio estudio Moderno’s Terrace donde el DJ y productor ha tocado todos los instrumentos y se ha encargado también de la voz. La masterización ha tenido lugar en los estudios Eternal Midnight a cargo de Xergio Córdoba. La letra de “Todo va a ir bien” intenta acompañar a una música alegre y bailable con un mensaje optimista y positivo para afrontar este nuevo año. La canción habla de no perder el optimismo y la vitalidad a pesar de cumplir años o de cualquier acontecimiento trágico que ocurra, y tiene referencias a películas como Lost in Translation, el escritor Haruki Murakami o la banda Pet Shop Boys.

DJ Moderno no es un recién llegado, ya que lleva años publicando remezclas de bandas indies nacionales e internacionales, así como actuando y publicando material con las distintas bandas donde ha militado y milita como músico: Horthy, Igeldo o Amyjo Doh & The Spangles. Además cuenta con una amplia trayectoria como DJ y también como diseñador sonoro y compositor de bandas sonoras. No fue sin embargo hasta el pasado año 2020 cuando empezó a producir material y publicarlo a su propio nombre, presentándose con varios sencillos que han ido viendo luz en los últimos meses.

