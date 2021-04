Estrenamos en exclusiva el nuevo sencillo de DJ Moderno, “Punk estúpido”

El DJ y productor navarro afincado en Madrid, DJ Moderno, presenta esta semana un nuevo sencillo titulado “Punk estúpido”. Se trata de un homenaje al dúo de house francés Daft Punk que, al igual que su anterior sencillo “Todo va a ir bien”, ha sido editado por el sello FEP Producciones.

“Punk Estúpido” incluye un estribillo de pop contagioso rodeado de bases electrónicas que recuerdan a artistas como Hot Chip o Disclosure. La letra es una serie de continuas referencias a Daft Punk, haciendo menciones a títulos de canciones y de hitos en la carrera del dúo. Un homenaje que también queda patente en la tipografía de la portada y en el vídeo, montado por Fico Mr. Fox, que acompaña a la canción.

DJ Moderno ha grabado “Punk estúpido” en su propio estudio Moderno’s Terrace, encargándose de todos los instrumentos y de la voz. El también productor y DJ David Van Bylen ha colaborado en los acabados finales, mezcla y mastering. Sobre la canción, su autor nos cuenta lo siguiente:

Como dj en activo desde hace más de 25 años siempre he sido y soy un acérrimo fan de Daft Punk. No soy capaz de imaginar cuántas veces he pinchado sus temas (One More Time para romper la sesión , 909 / da funk / lose yourself to dance en cualquier momento, ese punteo de Aerodynamic para abrir, los Samplers de Technologic mezclados con cualquier cosa, todo tipo de remixes y mashups…. ) un listado infinito de temas y siempre la reacción del público ha sido increíble. Son unos rompe pistas.

Tuve la suerte de asistir a su concierto en julio del 2006 en el Summercase de Madrid como parte de su última gira Alive. Aquel espectáculo me dejó tan impresionado que desde entonces sigo viendo videos y documentales y leyendo todo lo que se publica sobre ellos. Y por supuesto sin dejar de pincharlos.

Su video “Epílogo” de separación me produjo mucha tristeza, pero a la vez más admiración por la forma tan elegante de despedirse. Pienso que los que lo han dejado son los robots y que los humanos volverán a regalarnos canciones.

Llevaba con la idea de hacer un homenaje humilde a los robots desde que anunciaron su separación y he aprovechado este nuevo lanzamiento para hacerlo. He usado los principales hitos y títulos de canciones de la banda traducidos al castellano como la letra del tema, he usado el vocoder en las estrofas y he buscado un estribillo pop con base electrónica para hacerla mía. Además, el videolyric refleja todos esos hitos y canciones de una manera algo metafórica.

En la sesión monotemática/homenaje a Daft Punk e influencias que realizare en streaming el día 1 de mayo junto a David Van Bylen incluirá algún remix mío de Daft Punk y canciones que suelo pinchar de ellos (mashups etc).

Y aquí tienes, en preestreno exclusivo para Muzikalia, lo nuevo de DJ Moderno, “Punk estúpido”.