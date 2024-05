El grupo neoyorquino Habibi publica nuevo álbum

Habibi es un grupo neoyorquino fundado en Brooklyn, allá por 2011, por las nativas de Detroit Rahill Jamalifard y Lenny Lynch. Desde sus inicios la banda ha recibido elogios de medios como Pitchfork, NME, All Things Considered y The New Yorker.

Hoy mismo Habibi, convertidas en quinteto desde hace un tiempo, acaban de publicar un nuevo álbum, Dreamachine. Un disco lanzado bajo el sello Kill Rock Stars que marca un punto de inflexión en su carrera, trascendiendo las raíces del garage rock que definieron sus inicios para llegar a una mezcla singular de elementos analógicos y digitales que sustentan su búsqueda de la trascendencia espiritual y física.

Producido por Tyler Love y el colaborador habitual Jay Heiselmann, y contando con la participación del multiinstrumentista de MGMT, James Richardson, Dreamachine se nutre de una combinación de post-punk, pop experimental y disco vintage que evoca a artistas como Tom Verlaine, Diana Ross, Kate Bush o Kim Deal, todo filtrado a través del amor compartido de la banda por la música psicodélica de Oriente Medio. Habibi se posiciona con su nuevo disco como un grupo que no teme a los cambios y los desafíos.

A continuación puedes escuchar Dreamachine, el nuevo disco de Habibi.

Dreamachine de Habibi

(Fotos: Bailey Robb)