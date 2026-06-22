Meridian Brothers

Meridian Brothers & Instituto Mexicano del Sonido - Ruido Tovar (Ansonia Records)

Dicen Eblis Álvarez y Camilo Lara que la admiración mutua ha permitido que se metieran en un estudio para grabar este Ruido Tovar, que es tanto un diálogo entre culturas como la necesidad de experimentar con el rico legado de la cumbia, sea esta colombiana o mexicana. Sería algo así como deconstruir la tradición sonora latina para hacer con ello algo nuevo e imprevisible. Los dos músicos dicen que este disco es «dos trenes chocando a toda velocidad”, y sin lugar a dudas es ambrosía para los oídos.

Eblis es miembro fundador de Meridian Brothers, uno de los combos más sugerentes de las últimas décadas. Sus discos son imaginativos ejercicios de ambición sonora a través de sonidos chispeantes, y con bastante sentido del humor. Por su lado, Camilo tiene su proyecto bajo el nombre de Instituto Mexicano del Sonido en el que ejerce de maestro de ceremonias esparciendo sus manifiestos festivos (y políticos) en su mezcla de cumbia, funk y eléctrica.

Este disco editado bajo el título de Ruido Tovar (Ansonia Records, 2026) es un festín para mis oídos en estos días. La cumbia es el eje vertebrador de todo el cancionero, aunque también hay cabida para el danzón, el cha cha Cha, y la electrónica con poso retro que va cincelando pasajes sonoros que, si cierras los ojos, te puede recordar a los ritmos repetitivos del krautrock, o las bellas melodías de Omar Khorshid o Les Baxter.

El disco está dedicado a Rigo Tovar, una de las figuras más importantes de la renovación de la música latina mexicana moderna. Tovar tendió puentes entre la tradición latina y la modernidad, pero a la vez fue un visionario introduciendo cajas de ritmos y sintetizadores, abriendo de esta manera una senda por explorar en la música de raíces folk. Con este personaje en mente, Ruido Tovar está repleto de melodías sensuales: «Ira (IA)» habla del desamor, «una tradición metafórica», y así lo canta Eblis, mientras que la crítica al capitalismo llega de la mano de «El campeón (Bienes funerarios)», aunque el amor pueda con (casi) todo. El chachachá de «Concorde» parece que esté grabado con un Casio entre cervezas y chistes y carcajadas.

Nada menos que Beck colabora en el disco en un par de temas: «Ritmo Babilonia», que me recuerda a algún tema perdido del Odelay con rítmica y orgullo latino, y nada menos que acuñan una «Cumbia Beckiana» que arranca con la guitarra rememorando «Hotwax», para después enfilarse hacia frondosos arreglos de percusión con ecos al blues del Delta norteamericano, acentos africanos y notas de piano. Tremendo.

Escucha Meridian Brothers & Instituto Mexicano del Sonido – Ruido Tovar

Meridian Brothers
1 de agosto de 2024
Meridian Brothers - Mi Latinoamérica Sufre (Bongo Joe)
León Benavente
7 de julio de 2023
León Benavente + Instituto Mexicano del Sonido (Noches del Botánico) Madrid 05/07/23
Instituto-mexicano-del-sonido
18 de agosto de 2022
Amplia gira de Instituto Mexicano del Sonido por nuestro país
19 de enero de 2021
Instituto Mexicano del Sonido remezcla a Run The Jewels
5 de enero de 2021
Meridian Brothers – Cumbia Siglo XXI (Bongo Joe)
27 de mayo de 2019
Instituto Mexicano del Sonido y Joe Crepúsculo lanzan canción
10 de noviembre de 2017
Llega lo nuevo de Instituto Mexicano del Sonido
15 de mayo de 2017
Instituto Mexicano del Sonido (IMS) anuncian disco y conciertos en España
Vera Fauna
22 de junio de 2026
Vera Fauna rescatan 'Quiebro y nada' para celebrar sus 10 años de carrera
Joaquin Pascual
22 de junio de 2026
Joaquín Pascual versiona a Leonard Cohen en 'No puedo olvidar'
canciones de la semana
21 de junio de 2026
Las canciones de la semana
Caamaño & Ameixeiras
19 de junio de 2026
Caamaño & Ameixeiras presentan 'O meu amor' junto a Tarta Relena
Eels
19 de junio de 2026
Eels tendrán nuevo disco el próximo mes de octubre
EZEZEZ
19 de junio de 2026
EZEZEZ adelantan su nuevo disco con 'Zaunk'
FKA twigs
19 de junio de 2026
FKA twigs comparte single con Lil Yachty
Arab Strap
19 de junio de 2026
Arab Strap comparten su nuevo single, 'Fighting For You'
cantar sin permiso
19 de junio de 2026
Libro: Cantar Sin Permiso de Toni Castarnado (Sílex)
Gara Durán
19 de junio de 2026
Gara Durán invita a Barry B a 'Una casa en el Teide'
19 de junio de 2026
El Telescopio podcast 17 ambient: dreamy ambient sin complejos ni límites, con Seefeel, µ-Ziq, Malibu, Innesti...
FAR
18 de junio de 2026
FAR València 2026 consolida una propuesta ecléctica y de gran calidad al borde del mar
TIENDA