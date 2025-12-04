Especial: 25 años de Alta Fidelidad, una historia generacional

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Se cumplen 25 años de Alta Fidelidad, la película dirigida por Stephen Frears y protagonizada por John Cusack, basada en la novela homónima que Nick Hornby publicó en 1995.

Estamos ante una especie de hito generacional para quienes crecieron en los 90 y primeros 2000. Un Film que capturó la esencia de lo que significa ser un melómano obsesivo, un coleccionista empedernido y, sobre todo, un desastre sentimental. «¿Escuchaba música pop porque estaba deprimido, o estaba deprimido por escuchar música pop?».

Bajo esa premisa queremos volver a una historia que sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque capturó algo universal: esa relación obsesiva que muchos tenemos con la música. La forma en que organizamos nuestra vida en función de discos, canciones y listas. Hoy en Conexiones MZK. queremos rememorar sus canciones, ver algunas diferencias entre el libro y la película, y revisitar algunos de sus diálogos.

Escucha 25 años de Alta Fidelidad, una historia generacional

.

Escúchalo en Amazon Music y en Apple Podcast.

Suenan:

Thirteenth Floor Elevators – You’re Gonna Miss Me

Kinks – Everybody’s Gonna Be Happy

Smog – Cold Blooded Old Times

The Beta Band – Dry the Rain

Bob Dylan – Most of the Time

The Velvet Underground – Who Loves the Sun

John Wesley Harding – I’m Wrong About Everything

Elvis Costello & the Attractions – Shipbuilding

The Velvet Underground – Oh! Sweet Nuthin’

Stereolab – Lo Boob Oscillator

Royal Trux – Inside Game

Jack Black – Let’s Get It on

Stevie Wonder – I Believe (When I Fall in Love It

Love – Always See Your Face

