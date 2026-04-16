Entrevistamos a La 126, participantes en Girando por Salas #GPS16

La 126 es un trío de pop rock y punk pop formado por Elia Sempere, Laura Giner y Lucía De Bunder, tres amigas que arrancaron el proyecto en marzo de 2023 con el EP Todo venía de antes.
Desde entonces han ido soltando singles como «Cataclismo», dejando claro su enfoque: canciones directas, pegadizas y con bastante mala leche en lo lírico. En 2025 dan un paso más con el EP ¿TE ENTERAS?, un trabajo con el que buscan hacerse un hueco serio en el indie nacional.
Para este año esperamos su debut, que llegará de la mano de Mushroom Pillow y del que ya hemos escuchado «Alguien especial», un tema fresco que ha sido grabado y mezclado por Álex Román y masterizado por Santi García (Ultramarinos).
Antes de su llegada seguirán en la carretera, tanto en salas como en la gira que ha propiciado Girando por Salas que arrancó hace unos días en la sala Fulanita de Tal de Madrid. Aprovechamos para hablar con ellas de estos años fulgurantes, de lo que nos esperan sus nuevas canciones y de cómo serán sus próximos shows.
«En poco tiempo hemos pasado de hacer la mayoría de conciertos por la zona de Alicante a poder permitirnos girar por muchos rincones de España»
Contadnos un poco ¿Cómo arrancó La 126?
El proyecto nace hace tres años. Éramos tres chicas de 19 años que se habían pasado toda la vida escuchando rock y compartiendo influencias bastante parecidas. Decidimos formalizarlo cuando ganamos un premio económico de la provincia de Alicante gracias a una maqueta muy sencilla de nuestra canción “Que Pase El Siguiente”, lo que nos permitió ir a un estudio de grabación. De ahí nació nuestro primer EP y las primeras cinco canciones que compusimos.
¿De dónde viene el nombre?
La 126 es el número del aula en la que cursamos nuestros últimos años de instituto, donde nos conocemos y donde empezamos a compartir nuestros gustos musicales. La 126 es el lugar en el que empezó a gestarse el sueño por hacer música.
¿Cuál es vuestra forma de trabajar a la hora de componer? ¿Tenéis un rol definido cada una o es algo más colectivo?
Nuestra forma de trabajar es colectiva y totalmente horizontal. Solemos desarrollar una idea cuando alguna de las tres trae una melodía de alguna canción o una letra que nos ha llamado la atención, y de ahí vamos trabajándola entre todas.
Vuestra irrupción con ‘Todo venía de antes’ fue una buena declaración de intenciones. ¿Qué había detrás de ese primer impulso y qué queda de él hoy?
Las canciones de ‘Todo Venía de Antes’ son, realmente, las primeras 5 canciones que hemos compuesto en nuestra vida. De ellas queda la ilusión sincera y genuina de hacer música y, quizás, por el camino se está quedando la inocencia y la sencillez de las primeras composiciones.
Vuestra música bebe claramente de una escena muy reconocible. ¿Dónde acaba la influencia y empieza realmente La 126?
Para nosotras, las influencias que tenemos son importantísimas a la hora de probar nuevas cosas. Música de grupos internacionales como Coach Party, Wet Leg o Snail Mail o bandas españolas como Amor Líquido, Pinpilinpussies o el momento incómodo nos inspiran muchísimo. Sin embargo, siempre intentamos hacer una música con la que sintamos que es propia, aunque al final las influencias siempre están presentes de una forma indirecta.
Hay una narrativa bastante frontal en canciones como “Mis amigas te odian” o “QTHCQE”. ¿Sentís que la confrontación es una herramienta creativa o más bien una consecuencia natural?
Ambas. La confrontación es una cosa que nos mueve mucho a las tres y lo único que nos ayuda a soltarlo y pasar página es haciéndolo canción.
Veo algo de humor negro en vuestras letras. ¿De las desgracias es mejor reírse?
No consideramos que haya mucho humor negro en los temas; pero sí que nos gusta tomarnos las cosas con ligereza y sinceridad. Reírse de las desgracias es algo que acompaña a nuestra generación y pensamos que es sano. De cualquier modo, nosotras a veces tratamos de hablar de sensaciones profundas, pero lo expresamos de una manera más cercana, como si lo exteriorizaras con tu amiga.
Con el debut en larga duración en el horizonte, ¿qué os interesa demostrar (si es que hay algo que demostrar) con este primer disco?
Nuestro último trabajo es un rock bastante sólido y con muchas armonías, en el que pasamos de una fuerza muy contenida a momentos de mucha rabia y potencia, con abundante distorsión. Nos encantan los extremos y creemos que con este disco hemos conseguido transmitir esa intensidad, tanto en las letras como en la producción.
Queremos demostrar una mejoría en todo el sonido de la banda, ya que hemos intentado amplificar todo lo que se ha ido viendo en nuestros anteriores proyectos, pero de una forma mejor dirigida y con más experiencia. Sin duda, es nuestro trabajo más honesto hasta la fecha y con el que estamos más orgullosas por cómo nos define como banda.
Trabajar con Álex Román y Víctor García sitúa el sonido en un lugar muy concreto. ¿Qué os han aportado ellos que no teníais antes?
Desde que la banda se formó Álex Román siempre ha estado presente. Tiene una forma única de entender nuestras inquietudes y nuestra forma de ver la música, por lo que hemos encajado muchísimo durante todos los procesos creativos de ambos EP y del próximo álbum. Por otro lado, Víctor García se ha encargado del máster. A pesar de que no hemos podido coincidir en persona, hemos quedado contentísimas con el resultado.
Decís que “La gente se va a encontrar con La 126 más cañeras, más sucias, más chillonas y más de todo” ¿qué podemos esperar de estas canciones?
Lo que más nos molaría que se esperara de estos temas es desear escucharlos en directo, es lo que más esperamos nosotras, definitivamente.
En relativamente poco tiempo habéis pasado por festivales importantes, circuitos y concursos clave. ¿Cómo gestionáis ese crecimiento sin perder identidad?
Realmente no hemos gestionado mucho; para nosotras es un placer poder movernos y compartir con el público lo que nos gusta hacer. Toda oportunidad es bienvenida y estamos dispuestas a aprender de cada sala/festi. También de las bandas y artistas que nos encontramos, de todas ellas de quienes más aprendemos cómo funciona este mundo.
Participáis en el ciclo Girando por Salas #GPS16 que permite tocar en ciudades diferentes y visitar salas que quizá no conocíais. ¿Qué te aporta? ¿Qué esperas de la experiencia?
Para nosotras ha supuesto un cambio enorme. Hemos pasado de hacer la mayoría de conciertos por la zona de Alicante a poder permitirnos girar por muchos rincones de España. Las bandas de nuestro nivel no podemos permitirnos dar este paso por nosotras mismas, ya que muchas veces intentar vender entradas en ciudades que no son la tuya es una pérdida de dinero casi asegurada. Con Girando Por Salas sabemos que, al menos, esa parte está cubierta. Esperamos que esta experiencia nos ayude a que la gente nos conozca un poco más y disfrutar al máximo de estar de gira, que es un sueño para nosotras.
Próximos conciertos La 126 en Girando por Salas
Viernes, 8 de mayo – AZPEITIA (GUIPÚZCOA) – Sanagustin Kulturgunea
Precio único: 8, 50 € + gg
Sábado, 9 de mayo – OVIEDO – Gong Galaxy Club
Precio único: 8, 50 € + gg
Jueves, 14 de mayo – MURCIA – Sala La Yesería
Precio único: 8, 50 € + gg
Sábado, 23 de mayo – SANTIAGO DE COMPOSTELA – Casa das Crechas
Precio único: 8, 50 € + gg
Sábado, 30 de mayo – JAÉN – The Garrison Bar
Precio único: 8, 50 € + gg