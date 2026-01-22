Melifluo llegan a los conciertos de Girando por Salas #GPS16

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Melifluo es el proyecto que los hermanos Gómez Parrilla —Juanca (batería) y Antonio “Gómez” (voz, guitarra y letras)— pusieron en marcha en 2019 tras su paso por bandas como Supersubmarina y Casasola.

Desde sus primeros singles y un EP inicial producido por Víctor Cabezuelo y mezclado por Manuel Cabezalí, el grupo ha ido perfilando un sonido propio que hoy se reconoce como un pop rock poderoso, de base sólida y protagonismo claro de voces y guitarras. Su primer álbum, Pasado_Futuro (2021), producido en su propio Haleluya Music Studio, supuso un punto de inflexión, reforzado por colaboraciones con Sidonie, Víctor Cabezuelo y Diego de Veintiuno.

La evolución continuó en 2022 con nuevos lanzamientos que consolidaron su identidad, y en 2023 con la ampliación de la formación, a la que se sumó “Jay”, guitarrista de Supersubmarina. En 2024 grabaron Voces Externas y firmaron por el sello independiente Calaverita Records, un impulso decisivo para su posicionamiento en la escena alternativa. Ya en 2025, Melifluo confirmó su solidez en directo y publicó el single «Flor Géminis», grabado en vivo, mientras inicia una gira de seis conciertos con ayudas de Girando Por Salas #GPS16 que les llevará por Murcia, Albacete, Burgos, Villava (Navarra), Bilbao y Huesca.

Toma nota de los conciertos de Melifluo en Girando por Salas #GPS16

26 de febrero – MURCIA – Sala La Yesería



Precio anticipada 10 € + gg y taquilla 12 €

Venta on-line:https://silbato.compralaentrada.com/eventos/18540/19588

27 de febrero – ALBACETE – Sala Clandestino



Precio único 12 €

Venta on-line: https://www.entradas.com/artist/melifluo/?affiliate=T9S

28 de febrero – BURGOS – Sala La Rúa



Precio anticipada 10 € + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://www.entradas.com/artist/melifluo/?affiliate=T9S

20 de marzo – VILLAVA (NAVARRA) – Sala Tótem



Precio anticipada 10 € + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://www.entradas.com/artist/melifluo/?affiliate=T9S

22 de mayo – BILBAO – Sala Santana 27



Precio anticipada 10 € + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://entradas.codetickets.com/entradas/girando-por-salas-16:-melifluo/85290/santana27/online

23 de mayo – HUESCA – Sala El Veintiuno



Precio anticipada 10 € + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://www.elveintiuno.com/concierto/concierto_de_melifluo_en_huesca/