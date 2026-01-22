Lo último:
Melifluo
Melifluo llegan a los conciertos de Girando por Salas #GPS16

Redacción MZK

Melifluo es el proyecto que los hermanos Gómez ParrillaJuanca (batería) y Antonio “Gómez” (voz, guitarra y letras)— pusieron en marcha en 2019 tras su paso por bandas como Supersubmarina y Casasola.

Desde sus primeros singles y un EP inicial producido por Víctor Cabezuelo y mezclado por Manuel Cabezalí, el grupo ha ido perfilando un sonido propio que hoy se reconoce como un pop rock poderoso, de base sólida y protagonismo claro de voces y guitarras. Su primer álbum, Pasado_Futuro (2021), producido en su propio Haleluya Music Studio, supuso un punto de inflexión, reforzado por colaboraciones con Sidonie, Víctor Cabezuelo y Diego de Veintiuno.

La evolución continuó en 2022 con nuevos lanzamientos que consolidaron su identidad, y en 2023 con la ampliación de la formación, a la que se sumó “Jay”, guitarrista de Supersubmarina. En 2024 grabaron Voces Externas y firmaron por el sello independiente Calaverita Records, un impulso decisivo para su posicionamiento en la escena alternativa. Ya en 2025, Melifluo confirmó su solidez en directo y publicó el single «Flor Géminis», grabado en vivo, mientras inicia una gira de seis conciertos con ayudas de Girando Por Salas #GPS16 que les llevará por Murcia, Albacete, Burgos, Villava (Navarra), Bilbao y Huesca.

 

Toma nota de los conciertos de Melifluo en Girando por Salas #GPS16

26 de febrero – MURCIA – Sala La Yesería

Precio anticipada 10 €  + gg y taquilla 12

Venta on-line:https://silbato.compralaentrada.com/eventos/18540/19588

27 de febrero – ALBACETE – Sala Clandestino

Precio único 12 €

Venta on-line: https://www.entradas.com/artist/melifluo/?affiliate=T9S

28 de febrero – BURGOS – Sala La Rúa

Precio anticipada 10 €  + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://www.entradas.com/artist/melifluo/?affiliate=T9S

20 de marzo – VILLAVA (NAVARRA) – Sala Tótem

Precio anticipada 10 €  + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://www.entradas.com/artist/melifluo/?affiliate=T9S

22  de mayo – BILBAO – Sala Santana 27

Precio anticipada 10 €  + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://entradas.codetickets.com/entradas/girando-por-salas-16:-melifluo/85290/santana27/online

23 de mayo – HUESCA – Sala El Veintiuno

Precio anticipada 10 €  + gg y taquilla 12 €

Venta on-line: https://www.elveintiuno.com/concierto/concierto_de_melifluo_en_huesca/

