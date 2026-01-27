Arrancan los conciertos de Girando Por Salas #GPS16

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los conciertos de la edición #GPS16 de Girando Por Salas arrancan a finales de enero con las giras de los 34 artistas seleccionados, que recorrerán el país hasta el próximo 31 de mayo.

Gracias a las ayudas financiadas por el INAEM, se celebrarán cerca de 220 conciertos que llevarán la música en directo a todas las comunidades autónomas y también a la ciudad de Ceuta, consolidando a GPS como el mayor circuito estatal de apoyo a artistas emergentes y a la red de salas profesionales, tanto en grandes ciudades como en municipios más pequeños.

La principal novedad de esta edición es el aumento del número de proyectos seleccionados, que pasa de 22 a 34 entre las 744 propuestas presentadas, reflejando la diversidad de estilos y el crecimiento del programa. Tras quince ediciones, Girando Por Salas ha impulsado las carreras de cerca de 600 artistas y ha generado más de 2.750 conciertos en más de 2.150 salas, con una asistencia superior a las 180.000 personas, convirtiéndose en una iniciativa clave para el desarrollo del tejido musical en directo en España.

Una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP), formada por las siguientes asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM(Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).

Toma nota de los 34 seleccionados para Girando Por Salas #GPS16

ANTÍA MUÍÑO

AWAKATE

BAJA CALIFORNIA

BIGBLACK RHINO

DELACUEVA

DULZE

EL NIÑO LORD.CAH

EL VERBO ODIADO

FLECHA VALONA

GALERNA

GRANDE AMORE

HERMANA FURIA

HURACÁN ROMÁNTICA

JASSY OJEDA

JAVI CHAPELA

JUVENTUDE

KIKE M

LA 126

LERO

LLUÍS SÁNCHEZ

LOS ACEBOS

MELIFLUO

MINIÑO

ONA MAFALDA

PANDORADO

PAULA KOOPS

RAMBALAYA

RIADA

SPEAKER CABINETS

THE CRAB APPLES

TIBURONA

TXEIH JAZZ FACTORY

VICTORIAS

WISE

Más información y calendario de actuaciones, en su web.