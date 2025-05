Entrevistamos a los japoneses Ferri-Chrome

Hace algunas semanas te hablábamos de la banda Ferri-Chrome en Desde Asia con Amor y Pop, nuestro podcast mensual con canciones venidas desde el continente asiático.

El grupo japonés destaca por mantener vivo del indiepop de guitarras más clásico. Ese sonido C86, que sigue teniendo buen número de deudores en los cinco continentes. El pasado verano publicaban su segundo disco, Under This Cherry tree (2024), sucesor de Dazzling Azure (2022).

Hemos tenido la ocasión de conversar con Manabu Kurogome, vocalista, bajista y alma mater de la banda nipona. Gran defensor del pop y conocedor (por sorpresa) de parte de nuestra escena.

«Queremos que el mundo descubra las grandes bandas de indie pop japonés»

Vuestro álbum ‘Under This Cherry Tree’ ha sido uno de mis favoritos de 2024. Pero antes de hablar de él, me gustaría que nos contaras un poco sobre el origen de la banda para el público español que quizá, aún no os conozca. ¿Cuál es el origen de Ferri-Chrome? ¿Quiénes forman actualmente la banda? ¿Y qué te motivó a crear un nuevo grupo, considerando que la mayoría de los miembros ya tenían una trayectoria en el indie pop de tu país con otras formaciones?

En 2018 quise formar una nueva banda, así que contacté a mi viejo amigo Haruhisa Tsuchiya para que fuera el baterista. Luego busqué más integrantes a través de mi cuenta de Twitter, y Yoshiki Iwasawa, que tocaba en la banda Boyish, mostró interés y se unió como guitarrista. Al principio teníamos una guitarrista y corista, pero dejó la banda en julio de 2019. Pasamos varios meses buscando un reemplazo, hasta que, en febrero de 2020, después de coincidir con Eureka en una salida, le propuse unirse como guitarrista y corista. Ella ya cantaba en For Tracy Hyde, así que desde entonces ha estado tocando en ambas bandas en paralelo.

¿Qué aporta Ferri-Chrome a la escena indie pop? ¿Sentisteis que había un vacío por llenar?

Tsuchiya y yo vivimos de primera mano la escena de los años 90 y fuimos muy influenciados por el indie pop de aquella época. Por otro lado, Iwasawa y Eureka son más jóvenes, por lo que tienen un gran conocimiento de la música actual, pero también escuchan pop de décadas pasadas. Queremos lograr una mezcla equilibrada entre el sonido de los 90 y el de hoy. Actualmente, los jóvenes consumen música de todas las épocas gracias a las plataformas de streaming, así que no sentimos que haya un vacío. Nuestra intención es ser una banda que conecte generaciones sin que se note una brecha entre ellas.

Hablemos de vuestro último álbum, que, como mencioné antes, es uno de mis favoritos del año pasado. Son diez canciones en total. ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿Son temas recientes o se han ido desarrollando desde el lanzamiento de vuestro primer álbum?

Muchas gracias. Las canciones de Under This Cherry Tree fueron componiéndose poco a poco tras el lanzamiento de nuestro primer álbum, Dazzling Azure. Primero grabo una maqueta solo con guitarra y la melodía vocal, la envío a los demás miembros, y luego la trabajamos juntos en el estudio hasta completar la canción. En lugar de hacer todo el demo por mi cuenta, prefiero dejar espacio para que los demás aporten sus ideas.

‘Under This Cherry Tree’ es un álbum muy directo, que atrapa al oyente de inmediato y transmite una sensación de euforia y bienestar. ¿Cómo ha sido recibido por el público? He visto que la edición en CD está agotada.

La recepción de Under This Cherry Tree ha sido muy buena. Comparado con nuestro primer álbum, ha tenido más recomendaciones por parte de oyentes internacionales. Sin embargo, no tenía noticia de que el disco estuviera agotado. Creo que Testcard Records aún tiene copias en stock.

Me encanta la portada del álbum, transmite muchísimo. ¿Quién es el autor?

La diseñó la hija de un amigo mío. Me gusta mucho su estilo, así que le pedí que se encargara de la portada. Estudió en una escuela de arte y, además, aparece como actriz en uno de nuestros videoclips. Se basa en una foto de un cerezo en flor del aeropuerto de Tokorozama.

A propósito de esto, ¿disfrutáis lanzando vuestros discos en formato físico? Parece que la música en formato físico está quedando obsoleta debido al auge del streaming. Nos encanta publicar nuestra música en formato físico. Creo que es muy importante preservar la música en este formato para las futuras generaciones. En especial, los vinilos tienen un significado especial para mí. Los dos álbumes han sido publicados por Testcard Records. ¿Cómo es vuestra relación con este sello? Su catálogo es excelente. El dueño de Testcard Records es también el líder de la banda japonesa de dream pop Cattle. Me gustan mucho sus canciones y nos hicimos amigos. Es un sello en el que confiamos, por eso decidimos lanzar nuestra música con ellos. Vuestro primer álbum, Dazzling Azure, es magnífico. ¿Qué diferencias hay entre él y Under This Cherry Tree? En el primer álbum estábamos más enfocados en el shoegaze, pero en el segundo hemos ampliado nuestro sonido incorporando más influencias del indie pop y el rock de los 90.

En ‘Under This Cherry Tree’ habéis incluido dos versiones: «September’s Not So Far Away» de The Field Mice y «Starlight, Starlight» de Exlovers. ¿Por qué esas canciones? ¿Tienen un significado especial para vosotros?

September’s Not So Far Away es una de mis canciones favoritas de Sarah Records. Un día la escuché en una sesión de DJ y pensé que encajaría perfectamente con el sonido de Ferri-Chrome. Al tocarla con un poco más de intensidad que la original, funcionó aún mejor. Eureka no conocía la canción, pero le encantó. En cuanto a Starlight, Starlight de Exlovers, es una canción perfecta para Ferri-Chrome. Cuando formamos la banda, queríamos sonar como Exlovers, y, cuando Eureka se unió, resultó que también los adoraba. Son una referencia esencial para nosotros.

¿Qué opináis de aquellos que creen que el indie pop con guitarras y el sonido C-86 están pasados de moda? Yo no estoy de acuerdo. No hay nada como una buena melodía de una canción pop de guitarras. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. El indie pop, el guitar pop y el sonido C-86 siguen brillando hoy en día. Recientemente tocamos una canción de McCarthy incluida en C-86.

En Japón, hay muchos jóvenes que siguen amando este tipo de música. A veces siento que el público tiene muchos prejuicios musicales y no presta suficiente atención a las bandas que están fuera de los circuitos comerciales habituales. Es difícil generar interés por artistas que no provengan de EE. UU., el Reino Unido o Australia. Creo que es un error, porque en muchos casos, en países como los de Asia, se está creando música más original y con mayor sensibilidad artística. Estamos de acuerdo. Queremos que el mundo descubra las grandes bandas de indie pop japonés. «Actualmente los jóvenes consumen música de todas las épocas gracias a las plataformas de streaming» En países como Indonesia o Filipinas, parece que estos sonidos siguen muy vigentes, con nuevas bandas inspiradas en Sarah Records. ¿En Japón ocurre algo similar? La escena indie pop y shoegaze en Asia está en auge. Además de Indonesia y Filipinas, hay bandas increíbles en la región, como Say Sue Me en Corea del Sur, DSPS en Taiwán o Death of Heather en Tailandia. En Japón también hay una escena vibrante: la banda Homecomings, por ejemplo, ha dado el salto a un sello importante. En el episodio 17 de nuestro podcast Desde Asia con Amor y Pop, pusimos vuestra canción «Another Space Time» y muchos oyentes me dijeron que era su favorita. Debe de ser increíble saber que vuestra música llega tan lejos y emociona a personas a miles de kilómetros. ¡Muchas gracias! España tiene un sello excelente como Elefant Records y bandas de indie pop fantásticas como Yawners y Lost Tapes. Estamos muy agradecidos de que nos ayudéis a llegar al público español.