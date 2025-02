Entrevistamos a Mala Rodríguez por los 25 años de ‘Lujo Ibérico’

Mala Rodríguez celebra el 25 aniversario de su primer trabajo, Lujo Ibérico, con una gira y un concierto especial en Barcelona el próximo miércoles 5 de marzo (entradas aquí).

La cita tendrá lugar en el Palau de la Música Catalana y será muy especial, ya que estará acompañada por la Orquestra Simfònica del Vallès y contará con invitados especiales como Diva Deva, María Terremoto, Jorge Drexler e Israel Fernández.

Y es que todo oropel se nos queda corto si tenemos que destacar un hito en el hip hop en español como el que fue Lujo Ibérico. Mala Rodríguez (María Rodríguez Garrido) ha pasado a la historia por ser esa auténtica pionera que rompió esquemas y abrió nuevas puertas, llegando a lo más alto en un género que estaba dominado mayoritariamente por hombres. Su irrupción marca un antes y un después en la escena, siendo toda una influencia para buen número de mujeres que llegaron tras ella.

Todo fue por un disco en el que se hizo acompañar de figuras como Más Graves, Sr. Tcee, R de Rumba y Dive Dibosso, en el que fusionaba magistralmente bases de rap con influencias del flamenco y la música urbana. Monumentos como «Tengo un trato» y «Yo marco el minuto», han quedado ahí para siempre. Como las colaboraciones con artistas como Kase.O en «En mi ciudad hace caló» o Chulito Camacho en «Con los ojos de engañá», que siguen sonando tan poderosas como antaño.

De su influjo, de la evolución de su carrera y de lo que será esta especial celebración de Lujo Ibérico, hablamos con Mala Rodríguez.

«El rap ha sido un estilo muy de calle, con mucha historia. Hoy en día los ritmos urbanos que hacen los jóvenes tienen mucho de eso, pero también un poco de postureo»

‘Lujo Ibérico’ cumple 25 años. ¿Qué sientes al mirar hacia atrás?

Me encanta saber que soy una mujer llena de consciencia, y es cierto eso que dicen que la experiencia es un grado. Ahora mismo siento que valoro mucho más todo y ser agradecida es lo mejor que me ha pasado.

Esto para mí es un fin del mundo, de hecho en el 2000 ya decían que iba a ser el fin, volvemos al mismo tema. Con muchas ganas de afrontar todo lo que venga y muy feliz, siempre guiada por mi corazón. Considero que la intuición de una mujer es super importante, hay que estar conectadas con nuestras tripas y sin miedo. Que vengan todos los “fines del mundo” que quieran.

¿Cómo ha cambiado Mala Rodríguez desde ‘Lujo Ibérico’ hasta hoy?

He vivido muchos cambios, de hecho te hacen crecer. Como las rayas marcadas en las barritas de bambú, son momentos de crecimiento. Tras cada cambio creces, como yo he tenido muchos, siento que he vivido muchas vidas, soy una rama de bambú muy alta. Las distintas cosas que he vivido se reflejan en mi música, no es igual que cuando empecé, y eso ha sido muy aplaudido y abucheado a la vez, lo cual me ha hecho más fuerte.

La industria también ha evolucionado considerablemente en estas dos décadas y media. ¿Cómo has adaptado tu carrera a estos cambios?

Como dijo Bruce Lee, “be water, my friend”. Simplemente he fluido, no he tenido ni un momento de calma ni tranquilidad. Cuando salió mi primer disco fue cuando se empezaron a dejar de vender, ya que la gente pirateaba con el internet. Fue como llegar a la fiesta y que todo el mundo se fuera.

He entendido que lo único que no cambia es el cambio, y considero que me sé adaptar a todas las condiciones del terreno.

‘Lujo Ibérico’ fue un disco pionero en su estilo. ¿Ves su influencia en la música urbana actual?

Considero que el rap ha sido un estilo muy de calle, con mucha historia, con relatos de gente que pasa por problemas. Hoy en día los ritmos urbanos que hacen los jóvenes tienen mucho de eso pero también un poco de postureo. Está de moda hacerse el malote, pero me parece guay el hecho de que se haya hecho popular y se haga de esta forma. Sin embargo, a mí siempre me va a gustar lo real y las historias contadas desde el alma, me dan igual los estilos.

¿Qué opinas del papel de las mujeres en la escena del hip hop y la música urbana hoy en día, comparado con cuando iniciaste tu carrera?

Es muy necesario que las mujeres se expresen más allá de cualquier intención oculta o extraña. Todas necesitan expresarse y para mí fue una vía maravillosa poder cantar. Si tu usas la música te va a venir… te va a dar muchos beneficios, que las mujeres se expresen y que los demás escuchen lo que tienen que decir las mujeres es necesario SIEMPRE.

«Mi música no es igual que cuando empecé, y eso ha sido muy aplaudido y abucheado a la vez, lo cual me ha hecho más fuerte»

¿Hay alguna canción de ‘Lujo Ibérico’ que tenga un significado especial para ti? Si es así, ¿cuál y por qué?

Todas son especiales porque me ha costado entenderlas con el tiempo, porque cuando las escribía no sabía de lo que estaba ni hablando, lo he entendido luego. Para mí una de las canciones más especiales, La que dice «Cabrones y Cobardes…» , esa tiene demasiado sentimiento, ya que yo por mucho tiempo, no podía cantarla porque lloraba. «Especias y Especies» es una de las más especiales porque tardé en llegar a entender lo que significaba la canción hasta pasado un tiempo. Esa también me remueve muchísimo, de hecho, pase mucho tiempo sin poder cantarla.

Para el concierto de Barcelona, te acompañará la Orquestra Sinfónica del Vallés. ¿Qué te motivó a buscar algo a priori tan diferente?

El hecho de cumplir 25 años de un álbum que ha sido disruptivo y un “Game Changer”. Quería mantener la esencia pero ponerle un traje y vestirlo de largo, y creo que hemos dado con el toque.

¿Qué podemos esperar del resto de invitados en este concierto?

Los invitados al concierto han sido personas que yo no sabía ni como llamarles, porque les respeto muchísimo y no sabía si vendrían o podrían. Ha sido algo complicado organizarlo todo, pero para mí significan mucho, me inspiran y me llenan el alma con su música.

Festivales como Tomavistas 2025 también te han incluido en su cartel para celebrar este aniversario. ¿Serán conciertos diferentes?

El show del Palau será un show único y por supuesto irrepetible, todo lo que van a ser shows este verano, a no ser que sean teatros donde pueda trabajar con orquesta, no van a ser el mismo formato. Van a ser shows de festivales, otra onda, otra vibra.

Para terminar, si pudieras darle un consejo a la Mala Rodríguez de hace 25 años, ¿cuál sería?

Pues si pudiera darle un consejo y que lo escuchara, sería: Que diera gracias a Dios todos los días y valorase cada minuto.

Escucha ‘Lujo Ibérico’ de Mala Rodríguez