Entrevistamos a Project Claudia

Ya os habíamos hablado, en el año 2020, de uno de los grupos más sobresalientes de Zamora como son Project Claudia, con motivo de su LP de debut Chasing Dreams.

Para este 2023, el terceto compuesto por Claudia Zurdo (voz principal, guitarras y composición), Alberto Mateos (bajo, guitarras, mandolina, trompeta y composición) y Óscar García (batería, percusión y mezcla de pre-producción) publica su segundo álbum de composiciones propias, titulado Chronicle of the Universal Cycles; el cual ya he reseñado aquí, en Muzikalia.

Para continuar presentando a este grupo y a su novedoso LP, de 12 canciones, a los lectores de Muzikalia, les lanzaremos a los propios Project Claudia una serie de preguntas.

«Hemos tratado de ir un paso más allá desarrollando las letras, para que conectaran directamente con algo profundo en nosotros»

Bienvenidos a la revista. Acerca del título de vuestro nuevo disco, Chronicle of the Universal Cycles, ¿qué conceptos encierra esta frase que encabeza vuestra segunda obra larga? Y relacionado con ésto, ¿de qué hablan las letras de vuestras canciones en esta ocasión?

[Claudia] Queríamos que el título encapsulara el concepto global del disco, de que todo en esta vida es un ciclo que se repite, nuestro día a día, nuestras rutinas, las estaciones del año… El disco contiene canciones muy diferentes entre sí, pero que tienen denominadores comunes, y se van sucediendo a lo largo del disco como si de las estaciones del año se tratara. Estuvimos bastante tiempo pensando en qué título podría aunar todos esos conceptos. Algo que tuviera que ver con los ciclos, con diferentes momentos vitales… Hay una frase de “All the Good Times” que dice “our lifes are part of an infinite cycle”, y tirando de ese hilo, a Alberto se le ocurrió ese título, Chronicle of the Universal Cycles (crónica de los ciclos universales).

Con respecto a las letras, hay espacio para todo: parten de conceptos sencillos, como disfrutar de un atardecer, dar un paseo por el campo o por el casco antiguo de Zamora, o acerca de personajes imaginarios, o de sentimientos concretos, estados de ánimo, etc, pero hemos tratado de ir un paso más allá desarrollando las letras, para que conectaran directamente con algo profundo en nosotros.

¿Qué evolución artística os habéis notado en vosotros mismos, como músicos, desde vuestro primer álbum Chasing Dreams (2020) hasta llegar a Chronicle of the Universal Cycles, en este 2023? ¿Qué relativas diferencias sonoras hay entre ambos trabajos de Project Claudia?

[Alberto] La diferencia fundamental es que la producción de estos temas ha sido mucho más pensada y reflexionada, y hemos podido contar con la participación de muchos músicos y músicas de gran talento y con gran experiencia. La intervención de Fran Carreira a los teclados ha sido crucial para que el sonido creciera mucho más y experimentar mayor variedad sonora en los diferentes temas. Tanto las letras como la música están mucho más pensadas. Además, con este disco, Juan Cordero ha echado muchísimas horas a la producción y mezcla, para conseguir un sonido compacto y con unos arreglos muy cuidados.

[Óscar] La evolución ha sido notable porque he tenido que enfrentarme estilos los cuales no había tocado antes. También he aprendido mucho en producción musical, lo que nos ha permitido poder trabajar mejor las canciones y conseguir llegar a todas esas ideas que teníamos. Y qué decir de mis compañeros, simplemente son unos “monstruos”.

¿Hay alguna canción concreta de este álbum de 2023 que os haya dado interminables quebraderos de cabeza a la hora de componer, tocar o producir? Como contrapunto, ¿se ha dado alguna anécdota divertida o curiosa acerca del proceso de grabación del propio LP?

[Alberto] Probablemente cada uno te dirá una… Desde mi punto de vista, el “Vals de la Feria del Bosque”, ha sido bastante laboriosa. Es un tema instrumental hemos grabado íntegramente en nuestro local de ensayo con Óscar a los mandos, y en este caso nosotros nos hemos encargado de la parte de producción y mezcla. Con este tema he podido dar rienda suelta a la imaginación y a las influencias de música New Age que descubrí desde joven, con exponentes como Mike Oldfield, así que hemos podido grabar muchas capas y texturas de instrumentos para recrear el sonido de una feria de la belle epoque europea.

[Óscar] Coincido totalmente con Alberto, ha sido un tema muy laborioso, especialmente para mí, ya que nunca había producido una canción de este tipo. La experiencia ha sido muy gratificante, sobre todo porque en este tema concreto, la mezcla que hicimos aquí en el local es la que hemos incluido en el disco.

El batería Óscar García y el bajista Alberto Mateos militaron, algunos años atrás, en bandas especializadas en rock, pero hemos descubierto a través de la contundente tonada “Kidnapped Culture” una faceta más “hard” de Claudia Zurdo. Yo opino que ella cantó este mismo corte, de 2023, de manera muy meritoria y segura pero, ¿qué sensaciones tuvo la propia vocalista principal al adentrarse, con el Project, en este rocoso terreno estilístico?

[Claudia] Esta canción se sale un poco de los registros en los que habitualmente me manejo. Recuerdo que Alberto tenía el riff de bajo para intro, estrofa y estribillo, bastante potente y melódico, y la guitarra eléctrica que le va a acompañando. También tenía la letra a la que fuimos dando forma para que encajara, pero la melodía de la voz debía ir por otra parte. Es decir, no podía ser una copia del riff del bajo, tenía que crear una “de cero” a base de ese riff y de quintas de guitarra, y nunca había hecho eso, estoy acostumbrada a desarrollar melodías con guitarra acústica y acordes. Me acordé de un tema de los Black Crowes titulado “Wiser Time”, en el que el estribillo también va con guitarra en quintas que, en principio, parecen alejadas de la melodía vocal que va haciendo Chris Robinson, pero ahí están juntas, y encajan perfectamente. Así que pensé, “¿qué haría Chris Robinson con esta letra y este riff?” Y empecé por darle ese rollo bluesero a la voz, desarrollando una melodía con la que me sintiera cómoda cantando y que me pareciera atractiva. Para mí creo que esa fue la mayor dificultad, además de tratar de cantar el tema con una cierta actitud, porque a veces me cuesta sacar esa “garra”, digamos.

Tanto la portada del álbum Chronicle of the Universal Cycles como vuestros dos nuevos video-singles, el pop-rock melódico “Pink-Purple Sky” y el folk medieval “Wounded Healer”, desprenden imágenes de un paraje natural muy bello y encantador. ¿A qué lugar concreto fuisteis a capturar flashes visuales para el tema de la cubierta y los propios clips? ¿En qué medida se ha fusionado este estético y plácido lugar con vuestra música?

[Claudia] Nos desplazamos a Villardiegua de la Ribera, en la provincia de Zamora; estoy vinculada con el pueblo porque mis padres se enamoraron del lugar hace más de 20 años y decidieron comprar allí una casa y rehabilitarla. Es un lugar que me transmite mucha paz. Buena parte de la inspiración para la composición de algunos de los temas ha sido el retomar contacto con el pueblo después del confinamiento y ser totalmente consciente del valor del patrimonio natural que tenemos, llegar allí y sentir que no hace falta nada más para ser feliz. Compuse “All The Good Times” en el confinamiento, pensando en la última tarde de primavera que habíamos estado allí antes de decretar el estado de alarma, y en cuanto pudimos, volvimos para allá a retomar los paseos al aire libre. Así que los siguientes meses fueron de disfrute en ese sentido, y empezaron a salir canciones inspiradas en todo eso, como “Pink-Purple Sky”.

Para la parte visual del disco creíamos que el medio natural debía tener un lugar protagonista, así que hicimos la sesión de fotos de la portada en Villardiegua, y también los video-clips de “Pink-Purple Sky” y de “Wounded Healer”. Además, hay algunos efectos ambientales que suenan al principio o al final de algunos temas, como pájaros, viento, grillos, sonido de lluvia, una tormenta… que hemos grabado in situ en Villardiegua con la grabadora del móvil. Así que la fusión a nivel estético y musical creo que ha sido bastante profunda, y me hace muy feliz saber que así ha sido, que hemos logrado encapsular un momento vital muy bonito.

Contáis siempre con varios colaboradoras y colaboradores de lujo para vuestras canciones. ¿Qué nos podéis contar sobre ellas y ellos respecto a su participación en Chronicle of the Universal Cycles? Es decir, ¿cuáles son los matices sonoros y efectistas que os han aportado los, nada menos que, 16 ayudantes que han participado en el LP?

[Alberto] Estamos muy orgullosos de todos los colaboradores que han participado en el disco. Se trata de músicos y músicas tanto de dentro como de fuera de Zamora. Como el disco es muy variado en estilo, los músicos que han participado también son muy variados en cuanto a estilo e instrumentación.

Me siento muy orgulloso de haber podido contar con la colaboración de Luis Delgado en “Echoes from the Stone”, que grabó zanfona y percusión que quedaron espectaculares. También hemos contado con músicos de Zamora para varios temas, con Lucía Gonzalo, MarkFeel, Txamy, Nef Prieto, David Prieto, mi gran amigo Nacho Morán, compañero del grupo Bijou, Álvaro Romero, que ha grabado instrumentos tradicionales de la tierra como dulzaina, flauta y gaita, Víctor Gutiérrez a la percusión… Jesús Quintanilla que grabó trompeta piccolo en uno de los temas, y además Juan Cordero, nuestro productor, ha estado al frente de buena parte de los arreglos de guitarra, y Fran Carreira se ha hecho cargo de los teclados del disco. Sin olvidarnos de Alberto Garralón, que accedió a hacernos esa intro maravillosa de corte atmosférico, un terreno en el que él se desenvuelve perfectamente.

La verdad es que no tenemos palabras para agradecer toda esta inmensa aportación de talento y buen hacer que hemos tenido en este disco; nos sentimos muy afortunados.

A la hora de promocionar y defender, en directo, Chronicle of the Universal Cycles, además de en vuestra Zamora natal, ¿vais a ir a tocar a más ciudades? Y por otro lado, ¿se sumarán vuestros colaboradores/as de estudio a dicha puesta en escena, en vivo?

[Claudia] Pues la verdad es que nos encantaría, pero sí es cierto que cada vez vemos más complicado lo de la música en directo, pero por nuestra parte estaríamos encantados de presentar nuestro disco en directo en otras ciudades.

Con respecto a los colaboradores, si es posible que alguno o alguna se sume para un directo, desde luego que lo vamos a hacer, porque al final siempre se añaden matices muy bonitos y enriquecedores a la puesta en escena.

Tal vez es un poco pronto para preguntarlo pero, ¿estáis ya componiendo nuevas canciones?

[Alberto] De momento no nos hemos parado a componer nuevos temas, pero si se nos van ocurriendo ideas, las voy poniendo por escrito o las grabo para que no se olviden, pero no nos hemos puesto a ello al 100%.

[Óscar] Ha sido un largo proceso el llegar a ver acabado nuestro segundo disco. Por el momento no tengo pensado a corto plazo trabajar con temas nuevos, la idea es promocionar y disfrutar en futuros conciertos de las nuevas canciones.

¿A qué aspira Project Claudia como banda en el futuro? ¿Qué objetivos os marcáis, para vuestras próximas etapas dentro de la música?

[Alberto] Sobrevivir como grupo ya es un logro, sobre todo el hecho de haber editado dos discos de temas propios es un logro importante. Nuestro objetivo es sobre todo seguir con calma dando forma a nuevos temas, seguir siendo creativos y compartiendo nuestra música, y por qué no, tratar de ir sacando alguna versión de otros grupos, ya que sabemos que el público también disfruta con esas covers y nosotros aprendemos mucho con ello.

[Óscar] Seguir aprendiendo y evolucionando como músico y como persona, pero sobre todo disfrutar plenamente de la música.

¿Algún mensaje para los seguidores de vuestra trayectoria y para los “crowdfunders” que os han sustentado? ¿Algo que queráis expresar, en especial, para concluir este cuestionario?

[Claudia] Un mensaje para nuestros seguidores… Infinitas gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar sus mensajes de apoyo con los nuevos temas. Haber contado con tantas personas que han sido mecenas para que el disco fuera posible, y que a cada single y cada videoclip nos hagan llegar sus comentarios positivos… es increíble. Una canción comienza en casa, en tu tranquilidad, escribiendo y cantando una serie de cosas que en ese momento para ti son lo más importante, y después ves que poco a poco hay personas que se van sumando, primero tus compañeros de banda, después otros músicos que colaboran en tu tema porque les ha gustado, o el público que lo escucha y que le llega… es una sensación impagable.

[Alberto] A mí me gustaría expresar mi deseo de que el público acuda a conciertos de grupos o solistas que están componiendo su propia música. No es que hable por nosotros, pero es que hay muchísimas bandas componiendo música nueva maravillosa y merece la pena apoyarles todo lo que se pueda. Y sobre todo agradecer a Muzikalia y a ti Txus por esta entrevista; tenemos con vosotros un oasis de apoyo y difusión para los grupos emergentes.

[Óscar] Dar las gracias de todo corazón a todas las personas que nos siguen en los conciertos y en las redes sociales y decirles una cosa… ¡Nos vemos en los escenarios!

– Todas las fotografías sobre la banda, incluida la de la portada, hechas por: Pablo Andrés.

– Diseño de portada del álbum: Laura R. del Amo.

