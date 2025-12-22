Project Claudia comparten un clásico navideño

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Project Claudia, el grupo zamorano formado por Claudia Zurdo, Óscar García y Alberto Mateos, vuelven a aprovechar estas fechas para compartir un tema navideño. El trío, acompañado en esta ocasión por Manu Ramos a la guitarra, se ha atrevido con la canción «Rockin’ around the Christmas tree».

Compuesta por Johnny Marks, autor de otros míticos clásicos navideños como «Rudolph the Red-Nosed Reindeer», «Rockin’ around the Christmas tree» fue grabada por primera vez por Brenda Lee en 1958. Una aproximación a las típicas canciones de Navidad en clave de rockabilly que tuvo enorme repercusión en su momento, que vuelve periódicamente a las listas de éxitos y que posteriormente han interpretado gente como Kim Wilde, Kacey Musgraves, Cyndi Lauper, Kelly Clarkson, Meghan Trainor o Justin Bieber.

Project Claudia se formó en 2018, debutando en 2020 con el disco Chasing Dreams. Un álbum del que nos hicimos eco en su momento en nuestra sección de emergentes. Ya en 2023 publicaron su segundo disco, Chronicle of the Universal Cycles, del que también te hablamos en Muzikalia.

Arrancamos esta semana navideña compartiendo con vosotros este clásico eterno de la mano de Project Claudia.