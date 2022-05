The Stranglers anuncian conciertos en Valencia, Madrid y Barcelona

The Stranglers vuelven a nuestro país para presentar las canciones del que es su último disco, Dark Matters, que incluía los teclados del gran Dave Greenfield, quien lamentablemente falleció en mayo de 2020 de Covid-19.

Formados en 1974, la actitud de la banda fue adoptada por el movimiento punk de finales de los 70. Pero su maestría musical trascendieron el género, creando un sonido único para ellos. Con sus primeros tres álbumes (Rattus Norvegicus, No More Heroes y Black and White), lograron singles exitosos con “Peaches”, “No More Heroes” y “Walk On By”. El éxito siguió con los clásicos “Always The Sun”, “Strange Little Girl” y “Golden Brown”, entre muchos otros.

Dark Matters, alcanzó el top 5 en el Reino Unido y fue su álbum más alto en las listas de hace 38 años, lo que demuestra que The Stranglers sigue siendo una fuerza creativa a tener en cuenta.

Lo estarán presentando los días:

Viernes 3 de marzo 2023 – Valencia (Repvblicca)

Sábado 4 de marzo de 2023 – Madrid (Shôko)

Somingo 5 de marzo de 2023 – Barcelona (Razzmatazz 2)

Info & Tickets: www.eclipsegroup.es