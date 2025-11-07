Entrevistamos a Young Gun Silver Fox

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cuando Young Gun Silver Fox andan cada uno por su lado, no paran. El británico Andy Platt tiene su banda, Mamas Gun, con la que realiza discos espectaculares, compone y produce para otros artistas y es un músico excepcional. Por su parte, el americano (pero residente en Londres desde hace años) Shawn Lee, reparte su tiempo entre aclamados discos en solitario y una cada vez más demandada faceta de productor.

Ambos han colaborado con prácticamente todo el mundo (Brian Jackson, Asha Puthlii, James Morrison, Rod Temperton…), pero cuando mejor lo pasan es cuando colaboran entre ellos en un proyecto denominado Young Gun Silver Fox -no hay más que verlos para saber quién es cada cual- que ya ha visto publicados nada menos que cinco álbumes, el último de los cuales, Pleasure, es probablemente el que mejor certifica el amor que esta gente siente por el soft rock californiano de los setenta (Ned Doheny, Steely Dan, Hall & Oates) y el sonido soul de Philadelphia y la era disco (O’Jays, Earth, Wind & Fire…), entre otras muchas cosas que ellos ensamblan con personalidad y genio.

Les hemos tenido en muy pocas ocasiones tocando en nuestro país y por eso es una gran noticia esta minigira que les va a traer a Barcelona, Valencia y Madrid. Hablamos profusamente con Shawn y Andy de todo lo que rodea a este fantástico proyecto.

«Parte de crear esta música reside en que forma parte de un linaje de sonido y de composición»

Donald Fagen, de Steely Dan, le dijo al director del documental de HBO Yacht Rock que se fuera a la mierda cuando lo llamó para intentar que colaborara. A menudo se os cita como revivalistas de ese tipo de etiqueta, que empezó como una broma y cada vez se está volviendo más seria. ¿Os sentís cómodos con todo esto? ¿No os incomoda que os encasillen o que reduzcan vuestra música a un simple revival?

AP: Nunca nos propusimos formar parte de un revival. Estaba claro que nuestros talentos combinados encajaban en este ámbito musical. Música que combinaba soul, jazz, funk y pop melódico clásico. La gente siempre intentará encasillarte. Lo acepto, es parte de la naturaleza humana y crucial para comprender y aprender, supongo.

SL: Muchos músicos son fans de Steely Dan, incluyéndonos a nosotros. La parte de Fagen al final del documental me pareció un poco trampa, pero fue divertida. El término Yacht Rock es irónico, pero también tiene cierta utilidad para orientar a la gente hacia la dirección musical general del tipo de música que hacemos. Después de 5 álbumes y 10 años, siento que nuestra música es individual y auténtica. Nos estamos forjando nuestro espacio en este mundo loco.

De hecho, aunque se os identifica con sonidos relacionados con el soft rock, ambos tenéis una carrera que diría que está más arraigada en el soul, algo que veo muy presente en un álbum como Pleasure. De hecho, en la primera canción del álbum, rendís homenaje a aquellos días de 1975, cuando gente como Stevie (Wonder) y Sly (Stone) hicieron su mejor música. ¿Qué músicos de soul y funk de esa época, además de los mencionados, por supuesto, tuvieron en mente al componer este álbum?

AP: La influencia de Bobby Caldwell es muy fuerte en mí, al igual que la de Marvin Gaye. Y, por supuesto, la de Earth Wind & Fire. Todos ellos hicieron música soul que pasó de lo duro a lo suave y viceversa, y son influencias clave no solo en este disco, sino en todo lo que hacemos en general.

SL: Sí, tanto Andy como yo somos unos grandes fans del soul. Creo que las producciones de Quincy Jones de los 80 me influyeron, al igual que Earth Wind & Fire, que siempre ha sido una de mis bandas favoritas. Gap Band, Breakwater y Switch también me sirvieron de inspiración.

Por cierto, creo que Sly Stone era uno de los ídolos de Andy. ¿Cómo te sientes tras su muerte? Questlove hizo un documental (también en HBO) sobre él. ¿Crees que merece mucho más reconocimiento del que ha recibido hasta ahora? ¡Un álbum tributo de Young Gun Silver Fox sería genial!

AP: Sly era uno de mis favoritos, y lo sigue siendo. Me destrozó mucho enterarme de su muerte. Su talento musical era muy especial, así como su capacidad para hacer cosas en la música que derribaban las barreras raciales. ¡Creo que una canción llamada «Stevie & Sly» ya es un gran homenaje!

SL: También es uno de mis ídolos. Estábamos de gira cuando Sly falleció; fue un día triste para ambos. Brian Wilson también falleció con pocos días de diferencia; ambos fueron grandes pérdidas. Sly fue uno de los grandes músicos de todos los tiempos, con un catálogo increíble. Era muy especial y una figura a tener en cuenta. Desde luego, no está infravalorado en mi vida, al menos para mí. Sin embargo, estoy totalmente a favor de que reciba más atención por su obra; fue una auténtica leyenda.

Soy consciente de que Pleasure es el álbum que cambió vuestra forma de hacer las cosas. Por primera vez, entrasteis al estudio (en este caso, al estudio de Andy en Norfolk) sin una idea preconcebida y dejasteis que las cosas sucedieran de forma libre entre los dos. ¿Por qué sí esta vez y no en los cuatro álbumes anteriores? ¿Cómo crees que esto afectó al resultado?

SL: Creo que era el momento justo para cambiar las cosas. Resultó ser una jugada maestra en nuestro modo de trabajar. Las ideas fluyeron con facilidad y rapidez, y me encanta lo que logramos en el álbum Pleasure. Un cambio radical…

La verdad es que en este álbum todo se siente más orgánico o, si se quiere, más libre que en lanzamientos anteriores. ¿Tuvisteis la oportunidad de grabar algunas cosas en vivo o fue todo canción por canción? Creo que hubieron pocos músicos acompañando además de ustedes dos…

AP: Pleasure es el sonido de dos músicos que conectan directamente con la fuente y entre sí de la forma más directa. Sin ego ni agenda, salvo completar un disco lo más rápido y eficazmente posible.

SL: El álbum solo nos presenta a Andy y a mí tocando todo, excepto los instrumentos de viento. Andy y yo solíamos grabar al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tocaba el bajo mientras él tocaba el Rhodes o la guitarra mientras él tocaba el piano. Fue una experiencia muy divertida.

Siento que en Pleasure habéis definido vuestro sonido de una vez por todas. Sonáis como vosotros mismos y nadie más, sin necesidad de comparaciones con artistas de soft rock o soul. ¿Estáis de acuerdo?

AP: Creo que sonamos bastante parecidos a nosotros mismos desde el segundo disco, ‘AM Waves’. Dicho esto, parte de crear esta música reside en que forma parte de un linaje de sonido y de composición.

SL: Me gustaría pensar que ya lo hicimos desde el segundo álbum, AM Waves, pero Pleasure fue como un soplo de aire fresco y me alegra que te guste. Creo que, en muchos sentidos, es nuestro mejor álbum hasta la fecha.

De hecho, vuestra base de fans ha crecido mucho últimamente y cada vez llenáis más salas. ¿A qué creéis que se debe? ¿Hay algo en el ambiente que hace que la gente busque el sonido elegante y agradable que ofrecéis?

AP: Creo que nuestra música tiene la capacidad de cruzar generaciones. El potencial de un amplio atractivo está ahí para que Young Gun Silver Fox crezca exponencialmente a un ritmo constante y orgánico, gracias a que tenemos nuestro propio sello y mantenemos nuestro equipo pequeño.

SL: Creo que nuestro crecimiento ha sido algo muy gradual y orgánico. Siempre intentamos hacer mejores discos y nos alegra mucho ver que nuestra música conecta y resuena con la gente. Es algo hermoso.

Dado que ambos sois productores y tenéis vuestros propios estudios, ¿qué os llevó a elegir el de Andy para grabar y el de Shawn para mezclar y no al revés?

AP: Sentí que era el momento de cambiar el proceso. Siempre he intentado no escribir la misma canción dos veces.

SL: Bueno, Andy me invitó a su casa y yo nunca había estado allí antes, así que me pareció una situación realmente nueva. Me encantó. Estaba muy centrado.

Shawn acaba de lanzar su último LP en solitario, Lost, y Andy está a punto de hacer lo mismo con su banda, Mama’s Gun. ¿Cómo lográis compaginar tantos proyectos a la vez? ¿Soléis colaborar en los proyectos del otro o daros consejos?

AP: Estamos conectados de diversas maneras en nuestras vidas musicales, por lo que generalmente estamos al tanto de los proyectos del otro y, a veces, nos involucramos en ellos. Siempre estamos hablando y poniéndonos al día. Diría que todo esto refuerza la confianza y la cercanía que tenemos, y contribuye a la fortaleza y la permanencia de Young Gun Silver Fox.

SL: ¡Soy el rey de hacer malabarismos con un montón de cosas diferentes! Es importante trabajar rápido; es la única manera de hacer las cosas. He tenido una historia de varias colaboraciones con Mamas Gun a lo largo de los años. De hecho, toqué la pandereta en una canción del nuevo álbum. ¡Es un disco genial!

Ambos sois productores, compositores para vuestros propios proyectos y para otros, arreglistas y multiinstrumentistas. ¿Cómo lográis poneros de acuerdo en los criterios y avanzar en la misma dirección sin que surjan conflictos? En este caso, creo que Andy dirigió la grabación, ya que era su estudio.

AP: Simplemente hablamos y nos ponemos de acuerdo, y lo más importante, intentamos no presionarnos para ser creativos. Solo queremos sentirnos como niños jugando, que siempre es lo mejor.

SL: Andy y yo confiamos plenamente el uno en el otro. Simplemente hacemos lo que hacemos y ¡de verdad suena genial! Tenemos una química muy especial.

Además del título, que imagino que también alude a cómo os sentís al tocar juntos, la idea del placer, o hedonismo, suele estar presente en la mayoría de las letras del álbum. ¿Quién las escribe? ¿Intentasteis seguir un concepto unificado esta vez?

AP: Escribir las letras es probablemente lo que más me cuesta. No siempre es un placer; a veces la música puede ser engañosa. “Greatest Loser” es mi carta abierta a David Cameron por darnos el horrible sándwich de mierda del Brexit. “Stealing time” trata sobre aferrarse a esos últimos días, horas y minutos antes de perder a alguien cuando muere. “Stevie & Sly” trata sobre la nostalgia, pero también sobre saber qué es lo que realmente importa y cómo algo tan poderoso como la música puede animarte. “Late night last train» trata sobre añorar el santuario del hogar cuando estás a 8000 kilómetros de distancia, al otro lado del mundo.

SL: Andy es el hombre de las letras en Young Gun Silver Fox. Me quedo con las canciones.

Creo que la música que hacemos es un absoluto placer y las buenas vibraciones son contagiosas.

Ambos trabajáis como colaboradores, directores musicales o compositores con otros artistas (Shawn con Asha Puthli o Andy con el prometedor MT Jones), pero habéis tenido una colaboración conjunta de gran repercusión como compositores, contribuyendo con «This Life» al último álbum de los reformados Take That, que alcanzó el número uno en el Reino Unido. ¿Cómo surgió esto? ¿Pudisteis participar en la producción? ¿Volveréis a colaborar como dúo compositor para otros artistas? ¿Tenéis algún proyecto en marcha que podáis contarnos?

AP: Nunca diremos nunca, veamos qué nos depara el futuro…

SL: Gary Barlow nos contactó por Instagram. Nos envió un mensaje diciendo algo así como: «Hola chicos, me gusta lo que hacéis, ¿Os gustaría escribir algo para Take That?». Una vez que confirmamos que era él, vino a mi estudio y escribimos dos canciones en un día. Fue realmente bueno. También hicimos algunas cosas para el nuevo álbum de James Morrison que acaba de salir.

Hablando de otros artistas, ¿hay alguna banda o artista actual con el que conectáis de alguna manera o con el que sentís afinidad, formando algún tipo de escena? Me vienen a la mente artistas como Joel Sarakula, Drugdealer, Mild High Club, Pale Jay o Durand Jones and The Indications.

SL: Me gustan todos esos artistas y supongo que hay una conexión de algún tipo.

¡El juego reconoce el juego! ¿Sabes a qué me refiero?

Creo que, salvo por vuestra participación hace unos años en el festival de jazz de San Javier y Caprichos del Apolo en Barcelona, no habéis estado mucho en España. Por ejemplo, esta es vuestra primera vez en Madrid y Valencia. ¿Qué expectativas tenéis para con estos conciertos? En principio, las salas son un poco más pequeñas de lo que estáis acostumbrados en otros países.

AP: Estamos acostumbrados a empezar con poco en lugares donde no hemos tocado mucho, así que es algo natural. El público español siempre es expresivo y vibrante, ¡así que esperamos estar a la altura!

SL: Los dos tenemos muchas ganas de volver a España. ¡Soy un gran fan de todas esas ciudades y estoy trabajando en mi español! Estamos tocando muchas canciones del nuevo álbum, además de las favoritas de nuestro catálogo anterior.

¿Qué tipo de formación en vivo vais a usar? ¿Son músicos que han colaborado vosotros habitualmente?

SL: Tenemos a Adrian Meehan en la batería, quien ha estado tocando con nosotros en vivo desde el principio. También tenemos a Paul Housden en el bajo, quien ha estado tocando con nosotros durante los últimos dos años. ¡Es una banda muy unida!

Imagino que al principio Young Gun Silver Fox era un hobby comparado con tus otras ocupaciones, pero lo cierto es que el proyecto ha ido creciendo. ¿Se ha convertido en uno de vuestros proyectos más importantes ahora mismo? ¿Cómo veis el futuro?

AP: Young Gun Silver Fox se fortalece cada vez más. ¡Queremos seguir con lo que hacemos y difundir el evangelio por todas partes!

SL: Sí, Young Gun Silver Fox empezó como un proyecto paralelo, pero se ha convertido en mi ocupación principal. Me encanta este grupo y creo que tiene mucho recorrido. Saldrá un álbum en vivo a principios del año que viene y Andy estará de gira con su nuevo álbum, Mamas Gun, durante gran parte de 2026.

Finalmente, me gustaría preguntaros algo que les pregunto a todos los que entrevisto (tenéis total libertad de hacerlo o no, como como prefiráis), porque me parece muy interesante para conocer mejor al artista. Se trata de seleccionar canciones o álbumes que os han llevado musical y emocionalmente a donde estáis ahora. No tienen que ser vuestros favoritos de siempre, discos de isla desierta ni nada por el estilo, solo aquellos, nuevos o viejos, que os influyan ahora o simplemente os emocionen.

SL:

Steely Dan: Aja (1977) Shuggie Otis: Inspiration Information (1974) Earth, Wind & Fire: I Am (1979)

AP: